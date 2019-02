Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 febbraio.

Pronti e scattanti per il weekend. In questo venerdì di febbraio, voi nati sotto il segno dell’Ariete godrete di un’ottima forma psicofisica grazie ad una corrente di energia che metterete a frutto in ogni campo. In amore, ad esempio, sarà il giorno giusto per osare, quindi non fatevi bloccare da inutili paure. Sul lavoro, invece, sfruttate al meglio la vostra capacità di trovare soluzioni innovative e varie: verrete ripagati.

Il cielo del 22 febbraio porterà nella vita dei nati sotto il segno del Toro sensibilità, intuito, uniti a una straordinaria forza illuminante da spendere in ogni campo. Per questa ragione vi attiverete per risolvere anche il più piccolo dettaglio che vi appare sbagliato in famiglia. A tal proposito Venere, signora della bellezza, vi aiuterà a far sì che l’ambiente circostante abbia una dimensione sempre accogliente, ospitale, magnifica. In amore potreste avvertire qualche piccolo dissapore con la vostra dolce metà, ma, nulla di grave. Mentre chi di voi è single, grazie al rincontro con una persona conosciuta tramite amici, potrebbe essere sorpreso dallo scoppio di una scintilla di passione. Sul lavoro, invece, sfruttate le vostre capacità di lavoratore indefesso, che oggi saranno tese al massimo.

Giornata un po’ tesa per i Gemelli. A mettervi qualche bastone tra le ruote ci pensa Giove che continua a osteggiarvi dal segno del Sagittario, portandovi contrattempi e limitazioni cui sarete costretti, specie nella vita sociale e negli impegni mondani. In amore, se avete un rapporto consolidato dal tempo, cercate di non esagerare in sbadigli e atteggiamenti capricciosi, e, specie in serata, mostrate il vostro vero lato dolce con la persona che avete adesso accanto. In questo modo la vostra fastidiosa noia sparirà. Sul lavoro avrete a che fare con un impegno che vi farà perdere più tempo del previsto. Ma, una volta risolto, chiuderete la giornata con una discreta soddisfazione.

Per i nati sotto il segno del Cancro questa giornata di fine inverno, nonostante qualche difficoltà, sarà ricca di sensibilità, intuito e di quel particolare sesto senso che molto spesso vi sostiene. In amore tirerete fuori una certa libertà di iniziativa, che stupirà anche voi stessi. Chi invece ha una relazione fissa si godrà una placida – forse lievemente noiosa - corrispondenza d’amorosi. Sul lavoro preparatevi a concludere con facilità un’incombenza piuttosto impegnativa.

Questo venerdì per i Leoni sarà un po’ velato da aspetti contrastanti. In famiglia, ad esempio, potreste accusare qualche problema con figlie e figli, ed eventualmente anche con i nonni. In compenso, Giove molto positivo nel Sagittario vi dona la possibilità di scaricare un po’ la tensione nello sport, specie se siete nati nella seconda decade. In amore, siete legati al ricordo di una persona che vi ha molto toccato il cuore di recente quindi prendete coraggio e provate, se non proprio a dichiararvi, a far capire genericamente di essere interessati. Infine sul lavoro, se avete una professione autonoma, porterete a termine, con un’abilità da veri maestri, una committenza che avevate preso tempo fa, incassando l’apprezzamento di colleghi e capi.

In questa giornata di fine inverno i numi celesti guarderanno sorridenti ai nati sotto il segno della Vergine. Oggi, infatti, riuscirete ad essere un punto di riferimento per diversi componenti del vostro ambiente, tenendo in mano il timone della concordia. Inoltre l’unione con il vostro partner va ora a gonfie vele, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Mentre sul lavoro, la vostra efficienza e il vostro impegno costruttivo risulteranno vincenti.

Un bel Giove nel segno amico del Sagittario piloterà le vostre imprese e muoverà positivamente i vostri stati d’animo. Oggi infatti, voi nati sotto il segno della Bilancia potrete metterete in campo tutti i vostri talenti, specialmente in campo amicale e familiare. In amore, però, non chiedete troppo alla persona che adesso vi sta accanto, soprattutto non chiedetegli quello che non vi può dare. Sul lavoro fate attenzione affinché una committenza prestigiosa, a cui tenete molto, arrivi a concludersi con un esito positivo.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione questo venerdì registrerà un piano planetario completamente positivo. La vita familiare vi potrà riservare qualche noia, ma riuscirete a sciogliere tutti i nodi grazie a un dialogo costruttivo. In amore, la luminosa Venere naviga felice nelle terre di un segno che vi adora: quello del Capricorno. Motivo per il quale sia che siate accoppiati oppure ancora in cerca dell’anima gemella, avrete un giorno di fine inverno praticamente indimenticabile. Anche il lavoro sarà all’insegna della positività con un’unica raccomandazione: se svolgete un lavoro connesso con il maneggio del denaro, fate attenzione ad essere sempre attenti e svegli.

Giornata positiva per i Sagittario grazie alla continua marcia del pianeta della fortuna e dell’ottimismo, Giove, nel vostro segno. Positività che potrà essere riscontrata anche in amore con una bella alchimia erotica che vi unirà portandovi positivamente verso un weekend decisamente goduto con la vostra dolce metà. Anche sul lavoro sarà una grande giornata, specie se svolgete un’attività connessa con i viaggi, la comunicazione, il movimento nel territorio. Inoltre potrebbe apparire all’orizzonte un’occasione decisamente propizia per il vostro lavoro, che andrà valutata con molta cura.

Siate ottimisti Capricorno! Oggi otterrete più di quello che pensavate. Il tutto grazie ad un atteggiamento di dolcezza, di savoir-faire e di delicatezza di tocco che applicherete in ogni campo. In famiglia, ad esempio, riuscirete ad essere il centro di affetti, di confidenze, di consigli, che a voi fanno capo, a voi si rivolgono, con premura e accorata attenzione. Mentre in amore, forti delle vostre convinzioni, potrebbe arrivare il momento giusto di guardare al futuro e pianificare progetti di vita molto significativi, come la nascita di un figlio o l’avvio di una convivenza stabile. In ambito professionale, infine, un rapporto nuovo ravviverà i vostri intenti, specie se avete abbracciato un’attività indipendente.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario sarà una giornata in cui la Luna porterà ogni genere di facilitazioni, specie in ambito familiare e nei rapporti interpersonali. A fronte di questi aspetti positivi, però, a causa di Marte insorgeranno anche alcune difficoltà: ma niente di grave. A livello sentimentale, un amore passato potrebbe ritrovarsi sulla vostra strada e gli astri consigliano di pensarci su un attimo, prima di chiudere del tutto le porte alla possibilità di una futura riapertura. Sul lavoro, qualche momento di non completa sintonia con i vostri capi potrebbe rivelarsi decisamente faticoso.

Una giornata all’insegna della serenità per i Pesci. Oggi infatti vivrete in armonia la vostra vita familiare, specie i rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli. Ma se vi dedicherete all’attività sportiva gli astri impongono di essere più attenti e prudenti. Giove, infatti, si trova ancora ospitato nel Sagittario in angolo negativo rispetto ai Pesci, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 10 del mese di marzo. In amore, invece, non tergiversate e dichiarate il vostro amore alla persona che vi ha di recente molto colpito. La giornata lavorativa, infine, sarà animata da una grande voglia di realizzare e di inventare che vi permetterà di emergere.