Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 febbraio.

Voglia d'indipendenza. Questo 21 febbraio per i nati sotto il segno dell'Ariete trascorrerà nel segno dell'intraprendenza in ogni campo, dalla carriera alla vita privata. Un attivismo che, a fine giornata, potrebbe conciliarsi con un momento di evasione dai problemi giornalieri, magari con un calcetto con gli amici o con una partita a burraco. Per quanto riguarda l'amore, questo giovedì potrebbe essere foriero di qualche incomprensione col partner, l'importante è non scatenare in casa una "Guerra dei Roses": alla fine torna il sereno. Infine, nel caso abbiate esami o concorsi da sostenere, oppure prove da superare in ufficio o nell’azienda dove lavorate, fate particolare attenzione a non esporvi troppo con superiori e professori. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 13 del mese di aprile.

Novità in vista per questo segno e si tratta di buone nuove. Nel vostro cielo, infatti, c’è un'assenza quasi totale di aspetti negativi. In amore riuscirete ad intavolare un importante dialogo che vi permetterà di chiarire i dubbi con il vostro partner. In questo modo sarà possibile dare nuovo smalto alla relazione. Sul lavoro, invece, si registra un ottimo rapporto con l'autorità e potrete sfruttare la stima che i vostri colleghi ripongono in voi. Per questa ragione se avete esami, concorsi, studi da portare a termine, potrete ricorrere senza timore ai professori, sapendo di essere da loro discretamente appoggiati. Stesso discorso se ambite ad un avanzamento di carriera, o a un aumento di stipendio.

Questo giovedì per i nati sotto il segno dei Gemelli sarà una giornata discreta. Dalla vostra ci sono Urano e la Luna a partire dalle prime ore del pomeriggio, rispettivamente da due segni amici, l'Ariete e la Bilancia. Questa combinazione planetaria scatenerà in voi la passione per l’arte in tutte le sue forme, che contribuirà a far crescere in voi la voglia di creare e di stupire il prossimo. Per questa ragione, sul lavoro, potrete guadagnare terreno nelle sfide con i vostri colleghi. In amore, invece, potrebbe fiorire un nuovo interesse sentimentale: usate però la vostra impareggiabile lucidità e sappiate attendere i tempi giusti. Una tattica più paziente e meno insistente potrà rivelarsi per voi provvidenziale.

Anche per i nati sotto il segno del Cancro oggi sarà una giornata discreta, durante la quale sarete trascinati dalle forti emozioni che state provando in questo periodo. In amore, infatti, vi sentite davvero sulle nuvole e provate sensazioni davvero insolite, soprattutto per voi che siete abituati ad avete sempre i piedi piantati ben saldi per terra. Sul lavoro, invece, fate attenzione agli incontri ravvicinati con l'autorità, che potrebbero essere più difficili del previsto. Cercate di rimediare con opportuni consigli che provengano da persone esterne.

Per i Leoni una giornata all'insegna dell'entusiasmo e della simpatia. Questo giovedì, infatti, dove andrete avrete le porte aperte e vi farete strada col vostro sorriso! Per quanto riguarda l'amore, siete in un momento di profonda trasformazione affettiva che investe i rapporti, ragione per la quale circondarvi degli affetti più sinceri, dedicando a una nuova amicizia una cura particolare. Se siete in una coppia stabile, la programmazione di un viaggio esaltante con chi amate potrebbe allietare il vostro cuore. Sul lavoro, oggi potrebbe essere la giornata giusta per scrollarvi di dosso alcune pesanti responsabilità, che vi permetteranno di veleggiare verso lidi più tranquilli.

Per i nati sotto il segno della Vergine sarà una giornata impegnativa ma non priva di soddisfazioni. Gli affetti familiari vi richiederanno una cura maggiore e voi dovrete essere pronti a riservargliela. Stesso discorso in amore, dove potreste riuscire ad esaltare le vostre imprese sentimentali. In generale, però, si tratterà di una giornata di "ristrutturazione", durante la quale piantare i semi di eccellenti successi futuri. Sul lavoro, ad esempio, non demordete e portate avanti i progetti in cui credete, alcuni di questi, con costanza e determinazione, saranno un sicuro successo.

Le Bilance oggi dovranno dar fondo a tutta la loro capacità di concordia, di ordine e di armonia globale. In amore, ad esempio, sarà necessario aprire un dialogo chiarificatore con la persona con cui siete fidanzati o avete stabilito ad ogni modo un legame di coppia stabile. Qualche ingerenza esterna, o qualche sottile equivoco, potrebbe aver creato un po' di tensione che è doveroso sciogliere. Sul lavoro potrete godere di un bel Giove nel segno amico del Sagittario che vi regalerà tanto la fermezza di polso quanto la capacità di essere morbidi e misurati su chi dovete mostrare autorità e potere di decisione.

Questo giovedì il vostro pianeta nume tutelare, Marte, è in angolo contrario per il vostro segno, ragione per la quale aspettatevi una giornata leggermente in salita. Una fase di nervosismo e di malessere passeggero, però, non vi deve scoraggiare, anzi potrebbe essere foriera di buone nuove. In amore ricordatevi che al cuore non si comanda, quindi non contrastate il sentimento d’amore che vi sta nascendo dentro, che sta prendendo piede con la tipica forza di una passione vera. Sul lavoro, invece, state giocando una partita intrigante per la quale è necessario impegnarsi al massimo.

Oggi i nati sotto il segno del Sagittario potranno contare su un cielo rischiarato da diversi appoggi planetari. Grazie a questa situazione avrete dalla vostra una notevole energia vitale che potrete spendere in ogni campo. In famiglia, ad esempio, cercate di trovare il modo di far quadrare il cerchio per una questione che coinvolge interessi patrimoniali tra i diversi parenti e i conviventi. In amore, invece, potreste dover registrare qualche momentaneo stop per le vostre ardite conquiste sentimentali, che non vi impediranno comunque di perdervi nei vostri romantici sogni ad occhi aperti. Infine sul lavoro, si prospettano all’orizzonte nuove occasioni, dove potrete dimostrare quanto valete, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 21 del mese di dicembre.

Serenità. Sarà questa la parola chiave della giornata dei Capricorno che questo giovedì raggiungeranno una soddisfazione spirituale come non capitava da tempo. Inoltre, soprattutto i nativi della prima e della terza decade potranno coltivare con successo le loro ambizioni sentimentali. Sul lavoro, invece, dovrete dare i conti con l’unico pianeta rimasto a remarvi contro, Urano, che potrebbe temporaneamente mettervi i bastoni tra le ruote. Niente paura, però; si tratta soltanto di armi spuntate e interessa solo chi di voi è nato nella terza decade.

Giornata leggermente offuscata per i nati sotto il segno dell'Acquario. Questo giovedì è possibile, infatti, che salti fuori qualche problematica in famiglia che dovrete affrontare con tanta pazienza. Contate sul fatto che entro qualche giorno i problemi si dovrebbero definitivamente risolvere. In amore potreste rimanere vittime di reazioni incontrollate verso il partner, dettate probabilmente dalla possessività. Infine, nonostante siate sempre molto attenti con le vostre finanze, oggi potreste lasciarvi attrarre da una promettente occasione di investimento proposta da una persona competente.

Ottimi aspetti celesti per i Pesci. Oggi Venere nel segno alleato del Capricorno vi dona un fascino irresistibile che dovrete essere bravi a sfruttare nel caso di nuovi amori. Ricordatevi però di non esagerare e di rimanere in una linea di prudenza, lasciando fare le mosse più decisive a chi desiderate conquistare. Sul lavoro, invece, Saturno e Plutone saranno i paladini di una lenta ma calibrata ascesa al successo, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade.