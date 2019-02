Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 febbraio.

La Luna che rasserena l'umore si trova nella Vergine, che ha un'influenza molto positiva per voi nati sotto questo segno. Buoni i rapporti con famiglia e il gruppo degli amici di sempre, che sono per voi un vero punto di riferimento. La presenza di Mercurio nel segno limitrofo dei Pesci vi rende decisamente romantici. Un incontro recente non abbandona i vostri pensieri. Fatevi coraggio, quindi e inviate un segnale della vostra presenza. Sarete sorpresi voi stessi della risposta che riceverete. Questa giornata di febbraio è ricca di progetti e iniziative, in special modo se appartenete alla vostra terza decade e se avete scelto una libera professione.

La Luna occupa un punto zodiacale per voi felicissimo: il segno della Vergine. Plutone è vostro alleato e vi dà una notevole energia, non solo di tipo erotico, ma anche mentale, per non lasciarvi sfuggire nessuna buona occasione. Questo nuovo giorno rappresenta l'occasione di accettare una sfida in campo lavorativo, se avete scelto di abbracciare una libera professione. La scintilla del genio ve la regala oggi la combinazione di Sole e Mercurio nei Pesci. La vostra correttezza, inoltre, vi spinge ad aiutare chi stimate e chi vi vuol bene nel vostro gruppo di lavoro.

Il quadro astrale è sereno-variabile in questa giornata. Dalla vostra c’è Urano, che continua a occupare il segno amico dell’Ariete per buona parte della giornata. A contrastarvi, invece, incontriamo la coppia formato dal Sole e da Mercurio in coabitazione nel segno dei Pesci. Ricordate che Mercurio è il vostro pianeta nume tutelare, quello che dispone dei vostri destini più di altri pianeti che viaggiano sulla ruota dello Zodiaco. Fate attenzione soprattutto agli scatti d'ira. Il clima particolarmente sentimentale del vostro rapporto di coppia non vi aggrada molto, per voi che siete un segno scanzonato. C’è una significativa occasione di investimento economico da non farsi sfuggire. Chiedete consiglio a un amico competente per non perdere questo treno.

Venere vi tocca negativamente dal segno del Capricorno. Perché questo aspetto si allontani definitivamente dovete attendere il giorno 2 del successivo mese di marzo, quando il luminare notturno entrerà nel segno dell’Aquario. Sono soprattutto i rapporti familiari e quelli interpersonali che dovrete curare quest’oggi: particolare attenzione per il delicato legame genitori-figli. La Luna dalla Vergine torna a sorridervi. Oculati amministratori delle vostre risorse, siete in grado di gestire il denaro con disinvoltura, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. All'orizzonte si profila un affare particolarmente fruttuoso.

La presenza di Urano nel segno amico dell’Ariete vi spinge più lontano. La vostra visione sul mondo si fa lucida, il vostro sapere si affina, i vostri gusti e le posizioni politiche mutano e si evolvono. Giove in Sagittario sollecita le esigenze del desiderio in voi. Anche se il vostro scambio di questa giornata si limita a un solo incontro passionale, sarà ad ogni modo goduto e abbastanza soddisfacente. Nuove iniziative lavorative danno spazio all'estro personale in modo più specifico, sia che svolgiate una libera professione oppure anche abbiate un’attività dipendente.

La Luna vi dona il buonumore e un generale rasserenamento anche dell’ambiente attorno a voi. Nel vostro orizzonte astrologico due pianeti vi danno indicazioni contrapposte. Da un lato Giove vi invia stimoli nell’attivare posizioni di conquista a tutti i costi, dall’altro Plutone vi suggerisce tattiche di attesa e di riflessione prima di lanciarvi in appassionate sfide sentimentali. Molto probabilmente sarà Plutone ad avere la meglio poiché, dal segno razionale e strategico del Capricorno, punto dello Zodiaco a voi molto favorevole, vi spinge alla prudenza. Non badate ad alcuni pettegolezzi che circolano oggi in ufficio e che rischiano solo di farvi perdere tempo.

Dovrete fronteggiare qualche lieve malessere o una passeggera malinconia. Saturno e Venere continuano, infatti, ad abitare in congiunzione tra di loro nel segno del Capricorno. Questo rende la gestione del vostro quotidiano un po' nebulosa; la situazione si schiarirà tuttavia a partire dal mese prossimo. Giove vi renderà più decisi del solito, pronti per scelte affettive controcorrente. L’impegno che state mettendo nel vostro lavoro vi restituisce risultati di prim'ordine. Costruite e inventate il vostro futuro senza ansie economiche. Le vostre finanze finalmente vi sorridono e sono floride.

Continua per voi una scalata verso il successo che sembra quasi inarrestabile. Non amate molto la monotonia e preferite sempre un andamento del quotidiano che vi possa riservare sorprese e elementi di moderato rischio, che poi superate senza troppa fatica. In amore vi piacerà assaporare le passioni fino all’ultimo respiro. Grazie a un Saturno in angolo eccellente, il senso di realtà con cui vi fate valere nella vita pratica vi assiste anche nelle scelte sentimentali, prediligendo legami che sanno coniugare ragione e sentimento. Plutone nel segno amico del Capricorno dispensa una fortuna che, addirittura per tutto l’anno in corso, agirà a vostro completo favore in ambito professionale, soprattutto se appartenete alla terza decade dello Scorpione.

Il Cielo è rischiarato dalla presenza di Urano che abita nel segno per voi molto congeniale dell’Ariete. Una grande energia accompagna le vostre azioni È da un po' di tempo tuttavia che siete lontani dai vostri affetti familiari. Mercurio vi invita alla convivialità e alla cura dei legami con chi non smette di pensare a voi. È Giove in congiunzione nel vostro segno invece a infondervi una notevole energia risolutiva e espansiva. Un amore antico sembra riaffacciarsi facendo riaccendere nuove speranze e nuovi desideri. Urano è molto positivo, soprattutto se appartenete alla terza decade: mosse guidate dalla fredda razionalità vi faranno padroneggiare situazioni lavorative che vi avevano in precedenza messo in difficoltà.

La giornata inizia con qualche lieve contrarietà passeggera. Pianeti nel segno affettivo dei Pesci vi fanno prossimamente organizzare un invito di famiglia. Riunirete in felice compagnia i vostri affetti più cari e Mercurio offrirà verve comunicativa e qualità organizzative necessarie per un evento che sarà memorabile. Nettuno e Venere stanno combinando di far cadere pian piano le vostre resistenze razionali per dare spazio sicuro all'emotività, se siete ancora single. Due dei pianeti più coinvolti nell'espressione dell'intelligenza, Saturno e Mercurio, prevedono una bella forza di concentrazione razionale. Ne potete fare un uso eccellente, se dovete sostenere esami e concorsi o dovete sciogliere dubbi e prendere decisioni importanti in campo professionale.

Il profilo celeste è gratificato da ottimi aspetti planetari, in particolare dai buoni influssi di Giove che transita in angolo dal vostro segno amico del Sagittario. In famiglia assaporate gratificazioni affettive non indifferenti. Navigate in acque tranquille dopo aver attraversato cieli coperti di nuvole. Sappiate conservare il rapporto con la vostra compagna o compagno con pazienza ed equilibrio. Se aspirate a posizioni di comando, lo Zodiaco adesso vi chiede di fare chiarezza in voi stessi e di riordinare le vostre carte vincenti con cui desiderate avere successo. In questo momento sarà vietato assolutamente intestardirsi: quando i tempi saranno maturi, vedrete avvicinarsi le vostre mete, ma adesso è la stagione della semina.

Il quadro dei transiti planetari è segnato dalla presenza di Venere, che abita il segno amico del Capricorno portando i suoi buoni influssi di salute, bellezza, forma fisica e slancio affettivo. La vita familiare appare gratificata da Venere. Il luminare delle emozioni si trova ancora nel segno della Vergine e può provocare qualche piccolo capriccio della persona amata. È molto probabile che un incontro avuto tempo fa con una persona "speciale" possa riproporsi ancora quest’oggi. Quasi tutti i pianeti che sono deputati alla forza di concentrazione razionale, all’intelligenza, alla lucidità mentale appaiono bendisposti per voi Pesci. Da Mercurio a Nettuno, da Saturno a Plutone, nessuno manca all’appello.