I biscotti sono tra i dolci più apprezzati da adulti e bambini, quindi quale piatto migliore per far trascorrere al meglio questo momento di difficoltà e quarantena legato all’emergenza Coronavirus? Realizzarli in casa è semplice e può risultare molto divertente, soprattutto se nella preparazione si coinvolgono i figli. Ecco quindi qualche semplice ricetta per ingannare il tempo con un po’ di dolcezza durante questo periodo in casa.

Al burro

Tra i biscotti classici entrano di diritto quelli al burro, che sono l’ideale da inzuppare nel latte. Per realizzarli sono necessari circa 300 grammi di farina, 170 di burro, un uovo, 130 grammi di zucchero, mezzo cucchiaino di lievito in polvere e un pizzico di sale. Per prima cosa, su un piano di lavoro, formare una fontana con il buco al centro con la farina. Versare dentro il buco tutti gli ingredienti e amalgamare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Quindi dare forma a una palla e avvolgerla con la pellicola trasparente. Il preparato va fatto riposare in frigo per almeno due ore. Al termine del tempo stabilito stendere l’impasto per ottenere una sfoglia di almeno 5 millimetri di spessore. Utilizzare, poi, una formina per "disegnare" i biscotti che vanno quindi posti su una teglia con carta da forno. Infine mettere in forno per circa 15 minuti a 180 gradi. Una volta fatti raffreddare, i biscotti al burro sono pronti per essere gustati.

Al cioccolato

Un’altra variante di biscotti molto amata è quella al cioccolato. Per prepararli è necessario procurarsi 150 grammi di farina, 125 grammi di burro, 125 grammi di zucchero, un uovo, una piccola stecca di vaniglia, 20 grammi di cacao amaro, 125 grammi di cioccolato fondente, un pizzico di sale e un cucchiaio di bicarbonato. Per cominciare mettere nel mixer burro e zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, al quale in un secondo momento va aggiunta la vaniglia. In seguito far fondere a bagnomaria il cioccolato fondente e aggiungerlo insieme all’uovo nel mixer. A questo punto frullare ancora per qualche secondo. Dopo aver disposto in una ciotola la farina, il cacao amaro, il bicarbonato e il sale, aggiungere il composto preparato nel mixer e mescolare. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, dar forma a tante palline quanti sono i biscotti si vuole realizzare. Infine mettere le palline su una teglia con la carta da forno e infornare per circa 10-15 minuti a 170 gradi. Terminata la cottura, aspettare qualche minuto prima di approfittare di questa delizia.

Al cocco

Dopo due grandi classici ecco una variante meno comune ma altrettanto buona. Si tratta dei biscotti al cocco che, di solito, riscuotono un grande successo soprattutto tra i più piccoli. Per realizzarli sono necessari 300 grammi di farina, 150 di zucchero, 110 di burro, 125 di cocco disidratato, 4 uova, 3 cucchiai di panna per dolci, 2 cucchiaini di lievito in polvere, una bustina di vaniglina e un pizzico di sale. Per iniziare amalgamare in una ciotola burro, zucchero e i tuorli delle 4 uova. Aggiungere in un secondo momento la panna e i bianchi montati a neve. Poi setacciare farina e lievito, con l’aggiunta di un po’ di sale, e aggiungere al composto principale. Infine unire al composto la vaniglina e il cocco essiccato e mescolare. Con l'insieme ottenuto realizzare dei biscotti della forma che preferite e disporli su una teglia con carta da forno. Dopo circa 15 minuti a 180 gradi i biscotti al cocco saranno pronti per essere gustati.

Al limone

Se il cocco non è gradito per il vostro palato, si possono provare i biscotti al limone. In questo caso serviranno 270 grammi di farina, 100 grammi di burro, un uovo, 90 grammi di zucchero, la scorza grattugiata di due limoni, 40 millilitri di succo di limone, mezza bustina di lievito e un pizzico di sale. Per iniziare sciogliere a bagnomaria il burro e poi mescolarlo con zucchero e sale. In un secondo momento aggiungere anche l’uovo, le scorze di limone e il succo per poi continuare a mescolare. Poi unire la farina setacciata insieme al lievito. A questo punto lavorare l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo, morbido e liscio. Coprire il tutto con una pellicola trasparente e far riposare in frigo per un paio d’ore. Quindi realizzare delle palline con l’impasto e passarle all’interno dello zucchero. Infine metterle su una teglia con carta da forno facendole cuocere per circa 15 minuti a 180 gradi. Dopo un breve periodo di raffreddamento i biscotti al limone saranno pronti.

Allo zenzero

Ultima ricetta, ma non meno gustosa è quella dei biscotti allo zenzero. Per realizzarli sono necessari 600 grammi di farina, 240 grammi di zucchero, 240 grammi di burro, 150 grammi di miele, un cucchiaio di cannella, 4 cucchiai di zenzero in polvere e uno di bicarbonato. Per prima cosa far sciogliere il burro a bagnomaria, poi mescolarlo con lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso. In un secondo momento aggiungere il miele e, gradualmente, la farina. Una volta ottenuta una buona amalgama aggiungere lo zenzero, fino ad ottenere una pasta omogenea e non troppo dura. Dopodiché avvolgere l’impasto nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigo almeno per un paio d’ore. Terminata l’attesa dare forma ai biscotti e disporli su una teglia con la carta da forno. Dopo una cottura di circa 10-15 minuti a 200 gradi, i biscotti allo zenzero saranno pronti.