In queste settimane di emergenza Coronavirus, in cui la maggior parte degli italiani è invitata a rimanere in casa, uno dei migliori modi per ingannare il tempo è cimentarsi con ricette nuove. Una delle più interessanti è sicuramente quella che permette di preparare il pane fatto in casa. Un’impresa tutt’altro che proibitiva: per portare in tavola dei filoni (o altri formati di pane) fragranti, infatti, non sono necessari strumentazioni speciali ma solo un po’ di impegno e di pazienza.

Ingredienti e preparazione

Per cominciare bisogna procurarsi gli ingredienti necessari. Per ottenere una pagnotta sono necessari circa 500 g di farina, olio, 350 g di acqua, un cucchiaino di sale e pochi grammi di lievito di birra. Una volta recuperato il necessario per completare la ricetta saranno necessari circa 15 minuti per l’impasto, circa tre ore e mezza per la lievitazione, ed infine circa 40 minuti per la cottura. Per cominciare bisogna far sciogliere il lievito in una parte dell’acqua. Quest’ultima deve essere al massimo tiepida e mai calda. Poi mescolare la farina in una ciotola insieme al sale e al lievito disciolto. Mentre si impasta bisogna aggiungere acqua fino a quando non si ottiene una massa piuttosto morbida. L’importante è aggiungere l’acqua in modo graduale così da non perdere il controllo della consistenza. Dopo aver completato questa operazione spostare l’impasto su un piano e lavorarlo con energia almeno per dieci minuti. A questo punto rimettere l’impasto nella ciotola e coprirlo con un canovaccio in modo da permettere alla pasta di lievitare. Per questa operazione dovrebbero essere sufficienti tre ore e mezza, ma nel caso non abbia raggiunto il doppio del volume, si può lasciar riposare per più tempo. Nell’ultima fase della lievitazione (circa un’ora) mettete l’impasto in un luogo tiepido, al riparo da correnti. Infine accendete il forno a 180 gradi e infornate il tutto. Prima di metterlo in cottura si possono aggiungere un filo d’olio e un po’ di sale. Dopo circa 40 minuti la pagnotta sarà pronta.

Impasto e lievitazione

Per ottenere un buon risultato bisogna far attenzione soprattutto all’impasto. Nel caso in cui risulti troppo morbido (situazione comune quando si versa acqua troppo velocemente) è necessario compensare con un po’ di farina. Se invece è troppo duro bisogna far ricorso a una quantità aggiuntiva di acqua. Infine, sarebbe meglio evitare di usare unicamente la farina 00 e mixarla con un po’ di farina "forte" come la Manitoba. Il rischio principale con un impasto troppo morbido è che, una volta in forno, il pane cuocia solo esternamente. Mentre se è troppo duro, una volta cotto potrebbe sbriciolarsi.

Ricetta senza glutine

Esistono molte varianti della ricetta del pane fatto in casa. Alcune, come nel caso dell’utilizzo dell'uso lievito madre, si discostano in alcuni ingredienti, altri per le tecniche di impasto e di cottura. Una delle varianti più importanti è quella per coloro che hanno necessità di mangiare senza glutine. In questo caso sarà sufficiente utilizzare la farina senza glutine e seguire le medesime indicazioni riportate per la ricetta normale con l'aggiunta ad esempio di una piccola quantità di latte.