Dal 9 ottobre Netflix è disponibile su Sky Q grazie all'offerta Intrattenimento Plus: per la prima volta è possibile godere della più grande offerta di intrattenimento che combina il servizio della nota piattaforma di streaming, con tutti i suoi contenuti e funzionalità, alle serie TV più premiate, agli show, alle produzioni originali e a tutto l’altro intrattenimento dell’offerta Sky.

Da quando è disponibile

Intrattenimento Plus, che unisce Netflix a Sky TV e Sky Famiglia, è disponibile dal 9 ottobre in anteprima per tutti i clienti Sky Q. Entro dicembre 2019 sarà disponibile anche per i nuovi clienti, contestualmente all’acquisto dell’abbonamento Sky.

Dove vedere l’offerta

I clienti Sky Q possono facilmente trovare le novità del momento e per la prima volta passare comodamente da una serie su Sky a una serie su Netflix: “1994” e “La Casa di Carta”, “The Young Pope” e “Stranger Things”, “Gomorra” e “Narcos", “Chernobyl” ed “Elite" sono per la prima volta uno accanto all’altro nella home di Sky Q, sia nella sezione My Q, che in quella Serie TV. Prossimamente l’app Netflix sarà anche disponibile su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box.

Quanto costa per chi è abbonato Sky

I clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia possono sottoscrivere l’offerta al prezzo di €9,99 in più al mese nella fattura Sky, beneficiando così di vantaggi in termini non solo di prezzo ma anche di comodità. Per i clienti che non hanno ancora sottoscritto il pacchetto Sky Famiglia, aggiungere Intrattenimento plus costa 15,39€. L’offerta Intrattenimento plus è inoltre disponibile entro dicembre anche per tutti i nuovi clienti Sky che la potranno attivare al momento dell’acquisto del proprio abbonamento Sky.

Quanto costa per chi è abbonato Netflix

Chi ha già un abbonamento Netflix può decidere di sottoscrivere Intrattenimento plus, anche mantenendo il proprio profilo Netflix, per beneficiare dell’esperienza di visione di Sky Q e dei vantaggi di prezzo di questa offerta, oppure può fruire del servizio Netflix direttamente attraverso l’app disponibile su Sky Q.

Come attivarla

Aderire all’offerta per i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia è semplice: dal 9 ottobre è infatti possibile acquistarla direttamente da Sky Q, selezionando Intrattenimento plus nella sezione Serie TV>Netflix, oppure pronunciando Intrattenimento plus con il controllo vocale e completando l’acquisto con l’inserimento del proprio PIN Sky.

Cosa include l’offerta

L’offerta include il piano Netflix Standard (visione in HD e su 2 schermi in contemporanea, del valore di €11,99). I clienti Sky Q Platinum che già vedono Sky su tutte le TV di casa, allo stesso prezzo hanno invece il piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 schermi in contemporanea, del valore di €15,99).