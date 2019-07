Nel complesso la band ha pubblicato cinque album dal 2011 al 2015: "Up All Night", "Take Me Home", "Midnight Memories", "Four" e "Made in the A.M.". Oltre all'apprezzamento del grande pubblico, il successo è stato certificato da diversi riconoscimenti. Tra le altre cose, quattro MTV Video Music Awards, due Billboard Music Awards e sette American Music Awards