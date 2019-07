Ernest Hemingway, 120 anni fa nasceva lo scrittore statunitense. FOTO

La carriera letteraria di Hemingway inizia a Parigi, dove si trasferisce negli anni '20, stimolata anche dalla conoscenza della scrittrice statunitense Gertrude Stein. Un altro incontro fondamentale è quello con Ezra Pound, considerato da Hemingway un maestro, con il quale collabora alla pubblicazione di racconti e poesie su riviste letterarie. Così si arriva al 1926 quando vengono pubblicati i suoi primi romanzi: "The Torrents of Spring" e "The Sun Also Rises" noto anche come "Fiesta"