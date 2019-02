San Valentino, le canzoni più romantiche di tutti i tempi

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. E sullo sfondo delle storie più romantiche la musica ha sempre avuto un ruolo da protagonista. Dai brani nostrani fino alle principali hit straniere, ecco le canzoni più romantiche di tutti i tempi sulle cui note è scoccata la scintilla di tantissime coppie di innamorati in tutto il mondo.

Canzoni d'amore che hanno vinto Sanremo

Sono tante le canzoni d'amore italiane per le quali il successo al Festival di Sanremo ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio. Nell'edizione del 1985 i Ricchi e Poveri vincono con il brano "Se mi innamoro", che raggiunge il sesto posto nella classifica dei singoli nazionali. Un anno più tardi, a trionfare sul palco dell'Ariston è Eros Ramazzotti con "Adesso tu", brano che conquista il primato anche nella classifica annuale dei singoli in Italia. All'insegna del romanticismo anche il pezzo di Giorgia, "Come saprei", vincitore del Festival di Sanremo 1995. Giorgia, che incide il brano anche in spagnolo con il titolo "Como sabrè", si aggiudica anche il premio della critica in quella edizione. In tempi più recenti, Roberto Vecchioni nel 2011 si è distinto con "Chiamami ancora amore", mentre nel 2015 il trio Il Volo si è imposto all'attenzione del grande pubblico vincendo il festival della canzone italiana con il singolo "Grande amore".



I brani più romantici della musica italiana

Pur non avendo vinto il Festival della canzone italiana, ci sono dei brani che si sono imposti come veri e proprio cult nella musica a tinte rosa. Impossibile, in questo senso, non citare il singolo con il quale Claudio Baglioni si è fatto apprezzare per la prima volta dal grande pubblico: "Questo piccolo grande amore" del 1972. Nel 1977 Umberto Tozzi incide il singolo "Ti amo", con cui il cantautore partecipa al Festivalbar dello stesso anno vincendolo. Tornando un po' indietro nel tempo, un altro grande classico della musica romantica nostrana è "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. Grande successo, poi, nel 1973 per i Cugini di Campagna con "Anima mia", singolo estratto dall'omonimo album. Infine, tra i gruppi di maggior successo nel panorama pop italiano degli anni Novanta non ci si può dimenticare degli 883 che, nel 1995, pubblicano "Una canzone d'amore" dall'album "La donna il sogno & il grande incubo".

Canzoni d'amore straniere

Uscendo dai confini del nostro Paese, tanti altri sono i brani dedicati agli innamorati. Su tutti "I will always love you" del 1992, cover della canzone di Dolly Parton del 1974, realizzata da Whitney Houston e diventata colonna sonora del film "Guardia del corpo". Il pezzo, come ricorda Billboard, è stato numero uno nella Hot 100 del 1992 per 14 settimane consecutive. Nel 1981, invece, Diana Ross e Lionel Richie dominano per nove settimane la classifica delle Hot 100 con "Endless love". Agli inizi degli anni Sessanta, precisamente nel 1962, un'altra cover riscuote grande successo tra il grande pubblico: è "I can't stop loving you" di Ray Charles, rifacimento del brano del 1957 del cantautore country Don Gibson. Coppia sul palco e nella vita, Beyonce e Jay Z pubblicano "Crazy in love" nel 2003, in testa alla Hot 100 per otto settimane consecutive quell'anno. Mentre nel 2011 Rihanna e Calvin Harris non abbandonano il primo posto per dieci settimane con il singolo "We found love".