L’ultimo decennio in musica: artisti e canzoni indimenticabili dal 2010 al 2019. FOTO

2019 - Le colonne sonore dei film firmate da star della musica pop conquistano le classifiche in questo decennio. E Lady Gaga vince persino un Oscar: la sua “Shallow”, composta per il film di Bradley Cooper "A Star is Born”, è premiata come miglior canzone originale. L’interpretazione del brano di Lady Germanotta e Cooper durante la cerimonia di premiazione degli Oscar fa il giro dei social per il feeling tra i due vip -