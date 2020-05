Dopo la saga di Twilight arriva Midnight Sun, il nuovo libro di Stephenie Meyer

I fan di Twilight possono segnarlo in calendario: il 4 agosto uscirà il nuovo libro di Stephanie Meyer, Midnight Sun. Non un sequel, né un prequel, ma quello che in gergo viene definito "retelling". La novità non è, infatti, la trama - la stessa narrata nella saga di Twilight - ma la prospettiva da cui viene raccontata: quella del vampiro Edward Cullen. Se nei libri precedenti i lettori avevano imparato a conoscere la famiglia di vampiri dal punto di vista di Bella Swan, questa volta si immergeranno nei pensieri del magnetico vampiro interpretato, nei film, da Robert Pattinson.

In libreria dal 4 agosto

Sono passati 12 anni dalla pubblicazione di Breaking Dawn, l'ultimo libro della saga letteraria, e 10 da quando era stato diffuso illegalmente un estratto del manoscritto originale di Midnight Sun. La scrittrice ha spiegato di aver scelto solo recentemente di trasformare quella bozza - nata come un esercizio di scrittura - in un vero e proprio romanzo: "Sono davvero entusiasta di poter finalmente annunciare l'uscita di Midnight Sun il 4 agosto 2020", ha dichiarato Meyer in un annuncio preregistrato, "Sono tempi davvero assurdi, e non ero sicura che fosse il momento giusto per la release, ma alcuni di voi stanno aspettando da così tanto tempo che non mi sembrava giusto farvi attendere ulteriormente".

"Un epico romanzo sulle conseguenze dell'amore immortale"

Riportando le parole della casa editrice americana, Little Brown, vedremo Meyer "attingere dal mito classico di Ade e Persefone" per rivisitare la storia di Edward e Bella in un "epico romanzo sui piaceri più profondi e le conseguenze devastanti dell'amore immortale". Per quanto riguarda la pubblicazione del nuovo romanzo in italiano, invece, ancora non si conoscono casa editrice né data di uscita.