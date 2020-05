“Ma tu sei felice?”. È questo che si chiedono Claudio Bisio e Gigio Alberti nel titolo del loro nuovo progetto realizzato a distanza. I due attori, in questo periodo di quarantena dovuto al Coronavirus, hanno lanciato una sorta di ibrido tra una serie web e un reading teatrale ispirandosi alle pagine dell’omonimo libro di Federico Baccomo (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE).

Ecco come nasce "Ma tu sei felice?"

Ai microfoni di Sky Tg24 è lo stesso Claudio Bisio a raccontare la genesi di questo progetto: "Nasce un po’ per combattere la noia e un po’ anche per il senso del dovere, per la voglia di continuare a fare il nostro lavoro che è il teatro. Abbiamo trovato questo testo di un nostro amico che avremmo voluto e che vorremo forse un giorno portare in teatro, ma oggi non si può e allora ci siamo inventati questa lettura di tutto il libro a puntate e l’abbiamo postato sui nostri social", dice l'attore. "Il gioco - afferma Gigio Alberti - era anche quello di combattere l’isolamento, perché puoi fare una lettura ma se la fai sei da solo, così eravamo in quattro persone e dovevamo metterci d’accordo sul progetto, in qualche modo si trattava di nuovo di lavorare insieme così come si faceva prima della pandemia". "Ma tu sei felice?" è dunque un dialogo cinico e sopra le righe tra due amici che al tavolino di in un bar, davanti all’aperitivo, si scambiano racconti di un quotidiano comune, innescando una commedia dell’asssurdo, una specie di "Aspettando Godot", con finale a sorpresa.

Dove vedere "Ma tu sei felice?"

In realtà, il bar è soltanto un’invenzione virtuale: con luci di fortuna, cellulari e microfoni, Claudio Bisio e Gigio Alberti hanno improvvisato due set nelle rispettive case, con tanto di chroma key. I due attori hanno portato in scena 25 mini-episodi visibili su YouTube e sui canali social dei due attori protagonisti.