Giochi con me? Le attività per passare il tempo e tenere i bambini occupati

LIBRI

LE PIÙ BELLE STORIE DEL BATTELLO A VAPORE CON LE MAMME di Anna Lavatelli, Silvia Roncaglia, Anna Vivarelli e Annalista Strada

Età consigliata: 0-5 anni

Al mondo esistono tante mamme diverse, quelle con i superpoteri e quelle che fanno un lavoro normalissimo, ma per i loro bambini sono tutte speciali, come raccontano in queste storie Anna Lavatelli, Silvia Roncaglia, Anna Vivarelli e Annalisa Strada. E per rendere più bella la lettura, tante illustrazioni coloratissime e divertentissimi giochi.

LUIGI GARLANDO VAI ALL’INFERNO, DANTE di Luigi Garlando, ed. Rizzoli

Età consigliata: dai 10 anni

Rapper, gamer, latin lover: un Dante davvero atipico. A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da uno sfidante che si fa chiamare Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti”, chatta il misterioso giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata. Un romanzo pirotecnico dove, a colpi di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più illustre e scatenato dei maestri: Dante Alighieri.

LE CONFIDENZE DI BRITT-MARI di Astrid Lindgren, ed. Mondadori ragazzi

Età consigliata: da 11 anni

Britt-Mari ha quindici anni, una mamma traduttrice che lavora lavora lavora, un padre preside che cerca di apparire severo ma spesso non ci riesce, una sorella grande che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, un fratello quattordicenne sbruffone e dispettoso, un altro di sette anni con la mania del collezionismo e una sorellina piccola e dolcissima. Ma nella vita di Britt-Mari ci sono anche Annastina, la sua amica del cuore, Bertil, che il cuore glielo fa battere, tanti libri molto amati e la vecchia macchina da scrivere di sua madre, con cui compone lunghe lettere per la sua corrispondente di Stoccolma, Kajsa, raccontandole di sé e della sua singolare famiglia, mentre l'autunno diventa un inverno che sboccerà nella primavera. Un delizioso romanzo epistolare, l'opera prima di una delle autrici per ragazzi più amate di sempre.

GIOCHI

Età consigliata: 7-12 anni

In queste giornate in cui si può uscire poco e si ha voglia di sperimentare e soprattutto di vivere la natura, ecco un gioco divertente e colorato.

Un gioco per muovere i primi passi nell'affascinante mondo della botanica! All'interno, una serra da montare e perfettamente funzionante, con l'innovativo sistema di irrigazione dal basso. In più, vari semi per coltivazioni diverse, torba e strumenti di cura delle piantine.

Età consigliata: 3-6 anni

Il disegno libero dei bambini è senza dubbio l’espressione massima della loro creatività Spesso dietro, o dentro, a un disegno di un bimbo di cela il suo mondo, le sue emozioni, i suoi desideri. Qualcuno chiede però di avere gli strumenti per imparare a disegnare. Questo gioco propone sequenze logiche e tecniche di disegno basilare che uniscono il concetto di progressione della costruzione e la tecnica base del disegno.

Un kit originale per insegnare al bambino a disegnare gli animali passo dopo passo. Inclusi nel gioco la speciale lavagnetta e il pennarello disegna e cancella per sviluppare le abilità creative.

ATTIVITÀ

Comporre una parola in base ai suggerimenti del caso. Un dado, schede colorate o disegnate. E’ un’attività divertente da fare con i genitori o i fratelli. Per volesse un’alternativa già predisposta c’è questa.

13 dadi per divertirsi a comporre una frase di senso compiuto, la più lunga possibile. Libera la fantasia e l’immaginazione, ma senza mai perdere di vista la grammatica! Per 1-6 giocatori da 6 anni. Durata 10 minuti circa.

Challenge “LE CITTÀ DEL FUTURO” Generation Sustainability

La challenge lanciata da ICS International School premia la creatività delle arti di grandi e piccini. Crea la tua città ideale post COVID-19. Come saranno le città e la loro percezione dopo questi giorni difficili che hanno tracciato un confine, un prima e un dopo, nella vita, nella socialità, nell’organizzazione degli spazi? Saranno città più virtuose, più aperte o più semplicemente…lasciamolo raccontare ai BAMBINI. ICS International School lancia la sfida all’immaginazione, con la 1ᵅ edizione della challenge “Le città del futuro”. Un progetto rivolto ai bambini, ai giovani ma anche agli adulti a condizione che siano accompagnati o guidati dalla visione di un bambino, per rispondere a un momento complesso, denso di incognite come quello attuale attraverso il metodo proprio della scuola d’avanguardia, con un approccio al futuro e alla soluzione dei problemi fuori dagli schemi.

COME PARTECIPARE Da casa tua, con quello che hai a disposizione, progetta ed immagina scenari fantastici ed originali: “Le città del futuro”, nate ed arricchite dall’esperienza che hai vissuto in quest’ultimo periodo. Per farlo saranno necessari solo gli strumenti che già conosci: immaginazione, fantasia e creatività. Usa i tuoi sensi e sviluppane altri. Ciascun partecipante potrà scegliere liberamente quale progetto realizzare e, di conseguenza, in quale categoria rientrare con la sua piccola opera d’arte.

Il ricavato del progetto, sosterrà l’adeguamento sanitario delle scuole pubbliche, partendo dalla realtà Elsa Morante, con la quale ICS International School è gemellata.

La challenge, che partirà il 4 maggio e terminerà il 31 maggio, verrà lanciata in diretta Facebook, Instagram e attraverso il sito della scuola www.icsmilan.com.

30 aprile: #iosperimentoacasa Challenge n.4, tema: L’ACQUA

Aprile sta finendo e già viene voglia di mare e di sabbia… Anche dentro casa si possono fare tanti esperimenti “bagnati”, ti basterà una ciotola con un po’ d’acqua, qualche cubetto di ghiaccio o un po’ di terra e sabbia. Potrai far sbocciare fiori di carta nell’acqua, come fossero ninfee, costruire un filtro in bottiglia e molto altro! Prova anche tu a realizzare un esperimento con l’acqua, ispirandoti ai nostri Do It Yourself Science | Chi nuota di più? | Chi sboccia prima? | Chi si scioglie prima? Un filtro in bottiglia! Fai il tuo Video esperimento e pubblicalo taggando @ifom.eu #iosperimentoacasa … hai una settimana di tempo!