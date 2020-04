L'emergenza Coronavirus cambia anche il mondo del cinema. Nasce l'iniziativa "We Are One: A Global Film Festival", un canale YouTube in cui 20 kermesse alimenteranno le trasmissioni con i film in gara. L'iniziativa andrà in onda dal 29 maggio per 10 giorni. Tra i festival coinvolti anche Cannes, Venezia e Tribeca.

Come funzionerà "We Are One: A Global Film Festival"

Come riporta Deadline, "We Are One: A Global Film Festival" fornirà film in streaming gratuitamente. I titoli in programma pescheranno tra "nuovi e classici", ma ci si aspetta che vengano trasmessi quei film che hanno avuto poca circolazione nelle sale al momento dell'uscita. Non ci si aspetta che siano messi in programma film in gara nelle edizioni del 2020 dei vari festival. Ad esempio, Cannes non invierà alcun lungometraggio, ma contribuirà con delle masterclass. Tutte le donazioni raccolte nei dieci giorni di trasmissione saranno destinate al "Covid-19 Solidarity Response Fund" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ai partner locali che operano in diverse parti del mondo.

I festival coinvolti

A pensare a un festival del cinema globale sono stati Tribeca Enterprises e YouTube. Le due realtà si sono unite, coinvolgendo i 20 festival più importanti del pianeta. All'iniziativa hanno aderito Annecy International Animation Film Festival, Berlin International Film Festival, BFI London Film Festival, Cannes Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sundance Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival and e la Mostra del Cinema di Venezia.

Il Festival di Venezia si farà

Secondo quanto riportato da Variety, comunque, la 77esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia ci sarà. Le date annunciate vanno dal 2 al 12 settembre 2020. Inoltre, gli organizzatori avevano precisato che è esclusa una versione online della manifestazione. La partecipazione a "We Are One: A Global Film Festival", in parte smentisce quest'ultima affermazione.

I film per aiutare il mondo a guarire

"Parliamo spesso del potente e unico ruolo dei film nell'ispirare e unire le persone attraverso i confini e le differenze, per aiutare a guarire il mondo", ha dichiarato Jane Rosenthal, CEO di Tribeca Enterprises e co-founder di Tribeca Film Festival. "We Are One: A Global Film Festival unisce curatori, artisti e storyteller nell'intrattenere e dare sollievo al pubblico di tutto il mondo - ha continuato la portavoce del progetto - Lavorando con i nostri straordinari partener dei festival e YouTube speriamo che ognuno abbia un assaggio di ciò che rende ogni festival così unico e apprezzi l'arte e il potere dei film". Il Tribeca Film Festival è stata una delle prime manifestazioni a includere anche lo streaming online.