Cantante di successo e ora anche diplomata in filosofia antica. Shakira ha approfittato del lockdown imposto dall'emergenza Coronavirus per dedicarsi allo studio. La cantante colombiana ha pubblicato su Instagram il suo certificato ottenuto con un corso online dell'Università della Pennsylvania, seguito tramite la nota piattaforma Coursera. Un risultato che la star ha raggiunto in sole 4 settimane ma non senza fatica.

Un ringraziamento a Platone

Nel post, la cantante ha scritto: "Mi sono appena diplomata nel mio corso di filosofia antica di 4 settimane presso l'Università della Pennsylvania. Lo so: i miei hobby sono poco pratici, ma ci sono volute molte ore di studio dopo aver messo a dormire i bambini. Grazie a Platone e ai suoi predecessori per tutto il 'divertimento' dell'ultimo mese!".

Intanto trionfa al 'New York Festivals tv & film awards 2020'

Nei giorni scorsi "Shakira in concert: El Dorado World Tour", il film concerto della cantante è stato premiato con due medaglie d’oro nelle categorie "Performing Arts Special" e "Special Event" ai 'New York Festivals Tv & Film Awards 2020'. La pellicola racconta l'ultimo tour della cantante, che si è svolto in 22 paesi e davanti a oltre 1 milione di fan, offrendo uno sguardo senza filtri al ritorno sul palco della star colombiana dopo il suo infortunio alle corde vocali.