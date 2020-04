Morto il cantante francese Christophe, l’autore di Aline aveva 74 anni

Il cantante francese di origini italiane, Christophe, è morto a Brest all'età di 74 anni. La moglie Véronique all'Afp ha indicato tra le cause del decesso un enfisema e malattie polmonari. Daniel Bevilacqua, questo il vero nome di Christophe, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in un ospedale di Parigi lo scorso 26 marzo e poi trasferito a Brest. Il quotidiano Le Parisienne, invece, da subito aveva indicato il Coronavirus come responsabile della malattia ma la famiglia non ha mai confermato.



Chi era Christophe

Nato il 13 ottobre 1945, Daniel Bevilacqua, in arte Christophe, è stato interprete di successi come 'Aline', tradotta anche in italiano, e 'Mots Bleus'. Brani che regalarono all'artista transalpino l'apice del successo negli anni Sessanta. Christophe, pur avendo perso nel corso degli anni seguito nel resto d'Europa, è rimasto molto popolare in Francia, con un percorso del tutto personale e apprezzato dal pubblico.