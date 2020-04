Si è spento a 81 anni l’attore statunitense Brian Dennehy. A dare l’annuncio è stata la figlia Elizabeth, che in un post su Twitter ha spiegato: “È morto per cause naturali, non legate al coronavirus”. In una carriera fatta di teatro, serie tv e cinema, l'artista ha recitato in oltre 100 pellicole. Tra i film più famosi c’è “Rambo”, in cui interpretava lo sceriffo che perseguitava il protagonista.

Chi era Brian Dennehy

Dennehy era nato nel Connecticut il 9 luglio del 1938 ed è morto nella sua casa, nello stesso Stato. Era diventato famoso soprattutto negli anno Ottanta, quando aveva preso parte a diversi film di successo, spesso interpretando la parte del “cattivo”. Oltre a “Rambo”, in cui ha vestito i panni dello sceriffo Will Teasle, tra le pellicole più importanti in cui compare ci sono “Gorky Park”, “Cocoon”, “Silverado”, “Il ventre dell’architetto”. Tra i premi che ha vinto, un Golden Globe per il suo ruolo nel film per la tv “Morte di un commesso viaggiatore” e due Tony Awards. Negli ultimi anni si era dedicato soprattutto al teatro, suo primo amore, lavorando in particolare tra Broadway e Chicago.

Brian Dennehy in una scena di Rambo (WebPhoto)