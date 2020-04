Diciotto anni fa, il 13 aprile 2002, moriva a 35 anni Alex Baroni - all’anagrafe Alessandro Guido -, cantautore milanese. In seguito a un incidente in moto, quando un’auto durante un’inversione di marcia l’aveva travolto e sbalzato dal mezzo, l’artista era rimasto in coma per 25 giorni all’ospedale Santo Spirito di Roma, città in cui viveva da tempo. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa sono tanti i fan che stanno ricordando i suoi successi e la sua carriera sui social network. Lo scorso 22 marzo la madre di Baroni, Marina Marcelletti, è morta di coronavirus a Milano (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE CON I DATI). A lei la cantante Giorgia, compagna di Baroni per 4 anni tra il 1997 e il 2001, ha dedicato un pensiero su Twitter: “Ciao Marina, ora state insieme”.

La carriera, da corista a cantautore

Alex Baroni è nato a Milano nel 1966 e ha iniziato a cantare come corista per artisti come Ivana Spagna ed Eros Ramazzotti, il quale ha poi prodotto il suo primo album. Nel 1997 ha partecipato a Sanremo Giovani, vincendo il premio “miglior voce del Festival”, assegnato dalla giuria di qualità presieduta da Luciano Pavarotti. La sua carriera è stata definitivamente avviata con il secondo album, “Alex Baroni”, e con la partecipazione alla colonna sonora italiana del cartone animato Disney Hercules. Nel 1998 l'artista è tornato a Sanremo tra i “Campioni”. In seguito, i lavori dedicati agli amati Beatles e l’ultimo titolo della sua discografia, “Ultimamente”, pubblicato nel 1999.

La scomparsa della mamma Marina

Ad annunciare la morte della madre di Baroni per coronavirus è stata la cugina del cantante, Valeria Frasca. “Era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto - ha scritto Frasca su Facebook - Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni”. Marina Marcelletti, come ha ricordato la nipote, per combattere il dolore della scomparsa del figlio “si mise a correre, a correre chilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento. Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex”, ha concluso la donna.