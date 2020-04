Ancora qualche settimana in casa. Nonostante il sole primaverile invogli ad uscire. Ma non si può, E non si ammettono deroghe. Ma ci sono tante cose nuove ed interessanti da poter fare a casa o sul balcone. Da questa settimana seguiremo una challenge per bambini curiosi ed intraprendenti che vi farà scoprire il mondo della scienza. Ma abbiamo scovato anche libri curiosi che arrivano da paesi lontani e giochi insoliti.

LIBRI

COME FARE IL TUO LIBRO, Heath McKenzie, ed. Gribaudo

Età consigliata da 6 anni

Due volumi, di cui uno staccabile, per un manuale che spiega passo dopo passo come creare un vero e proprio libro, dalle sguardie alla copertina, dal timone alla grafica, dalla struttura della storia alle illustrazioni. Un libro con istruzioni e suggerimenti da seguire per progettare e organizzare il proprio libro, accompagnato da un volume bianco, completamente da creare. Uno stimolo per sviluppare la propria fantasia e la voglia di creare una storia avvincente e personalissima!.

IL CANE CHE ASPETTAVA Lluis Prats e Zuzanna Celej,

ed. Albe edizioni

Nel Giappone degli anni Venti e Trenta del Novecento, Hachiko aspetta per dieci anni, giorno dopo giorno, il padrone che gli ha promesso di tornare a prenderlo davanti alla stazione. La sua straordinaria dedizione diventa un simbolo universale e suscita la solidarietà e il riconoscimento di una comunità intera.

Ispirata a una vicenda reale, una storia commovente e poetica raccontata dal prestigioso autore catalano Lluís Prats Martínez e illustrata dall’artista polacca Zuzanna Celej. Un libro che ci aiuta a riscoprire i sentimenti veri, autentici legati sia all’infanzia che al tempo che fu.

IL BAMBINO PICCOLO MONTESSORI Simone Davies, Ed. Leone verde

Età consigliata: per genitori (con figli da due anni)

Un libro per i genitori per godersi in modo più rilassato i propri figli. E magari guardarli in un modo diverso. Questo libro propone i principi educativi di Maria Montessori, Simone Davies ci mostra come trasformare la vita con i vivacissimi bambini di due anni in momenti appaganti per tutti e ricchi di curiosità, apprendimento, rispetto e scoperta. Con centinaia di idee pratiche per ogni aspetto della vita con i piccoli, il libro vi spiegherà come: mantenere la compostezza quando vostro figlio non ci riesce e stabilire limiti con amore e rispetto; organizzare la casa e liberarsi del caos; creare attività Montessori adatte a bambini da uno a tre anni; crescere bambini curiosi e desiderosi di imparare, che amino esplorare il mondo che li circonda; vedere il mondo attraverso gli occhi del bambino piccolo e restarne sorpresi e deliziati.

GIOCHI

MIO TAB STEP IMPAROTUTTO Lisciani

Età consigliata: 3-6 anni

Un simpatico robot Hi- Tech parlante che insegna tante cose ai più piccoli in modo semplice e coinvolgente! Con un programma didattico efficace, propone tante attività divertenti, e lo fa "step by step" rispettando i tempi del bambino! Inserendo una carta il robot disegna la lettera o la figura e il bimbo può copiare su un altro foglio. Il robot è alto circa 20 centimetri e ha un vocabolario essenziale ma efficace di parole per comunicare direttamente con il bambino.

TRASFORMATUTTO

Età consigliata: da 4 anni

Agnese Baruzzi propone un laboratorio per bambini, a partire dai suoi "libri mutanti". Una guida pratica e divertente per costruire con i propri figli libri che sembrano qualcosa che invece si rivela qualcos’altro. Un gioco divertente anche per i più piccoli, se aiutati da un adulto.

ATTIVITÀ

L'attività che proponiamo questa settimana è in realtà l’inizio di un percorso che ci accompagnerà fino a quando finirà la scuola, sia che si torni sui banchi sia che si rimanga a casa. Sarà un percorso affascinante nel mondo della scienza.

Ogni settimana vi proporremo un argomento per svolgere esperimenti a casa vostra. Così che potrete diventare piccoli scienziati!.

9 aprile: #iosperimentoacasa Challenge n.1, tema: I COLORI

Esperimenti colorati come la primavera, come la Pasqua, come l’arcobaleno, come #andràtuttobene. La nostra sfida? Una cromatografia con i pennarelli, una gara di luce e colori, mille sfumature di acidità e una sfida colorata alla forza di gravità! Quanti esperimenti colorati e istruttivi si possono fare…e l’occorrente? Probabilmente vi aspetta nella dispensa, in frigorifero o nell’astuccio!... Ma la creatività è solo nella tua testa! L’ispirazione? La trovi nei Do It Yourself Science Capillarità a colori | Colori in corsa | Che cavolo! | Chi si scioglie prima? Fai il tuo Video esperimento e tagga @ifom #iosperimentoacasa … hai una settimana di tempo!

Se volete saperne di più, vi invito a vedere i video di questo bimbo milanese, Ruben, ideatore di #esperimentisulbalcone