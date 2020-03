La pandemia di coronavirus ha costretto gli organizzatori del Coachella a posticipare l'evento all'autunno prossimo. Ma in concomitanza con quella che doveva essere la data di inizio dell'evento, cioè il 10 aprile, verrà reso disponibile gratuitamente su YouTube il documentario "Coachella: 20 Years In The Desert", di cui oggi è stato presentato il trailer.

Dagli inizi alle memorabili performance

Il documentario è stato realizzato in collaborazione dal Coachella Festival con YouTube e racconterà la storia ventennale della manifestazione. Dagli inizi al clamore che oggi suscita la sua lineup, "Coachella: 20 Years In The Desert" racconterà alcune memorabili performance. Tra queste, saranno ricordate le esibizioni di Madonna, Radiohead, Daft Punk, Kayne West, The White Stripes, Beck, Björk. Nel comunicato stampa diffuso da YouTube all'inizio dell'anno, si specificava che nel film saranno mostrati "filmati esclusivi mai visti prima e interviste" a star del calibro di Ice Cube, Perry Farrell, Billie Eilish, Moby e tanti altri.

Filmati e interviste esclusive

Attualmente le date previste per il Coachella 2020 sono i weekend che vanno dal 9 all'11 ottobre e dal 16 al 18 ottobre. La manifestazione si terrà all'Empire Polo Grounds di Indio, in California. Nella lineup, annunciata all'inizio dell'anno, ci saranno i rapper Frank Ocean e Travis Scott, oltre alla reunion della storica band americana Rage Against The Machine. Tra gli altri artisti annunciati, ci dovrebbero essere Calvin Harris, Thom Yorke, Lana Del Rey, Fatboy Slim, Run The Jewels, 21 Savage, Brockhampton, Lewis Capaldi, Charli XCX, Hot Chip, Caribou, Dixon, Lil Uzi Vert, FKA Twigs, e molti altri.