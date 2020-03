"Gli italiani che cantano dai balconi sono fonte di ispirazione per tutto il mondo”. Così, parlando in italiano, Joan Baez su Twitter introduce la canzone “Un mondo d’amore” classico che già cantava negli anni ’60. La performance è dedicata all’Italia, che si trova da settimane ad affrontare l’emergenza coronavirus in maniera particolarmente virulenta (LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA - GRAFICI E MAPPE).

Gli omaggi degli artisti all'Italia

Joan Baez è solo l'ultima artista internazionale in ordine cronologico a rendere omaggio al nostro paese. Tra gli altri Bono, sull'onda dell'emozione, ha scritto una canzone dal titolo "Let your love be known" "per gli italiani che l'hanno ispirata... per gli Irlandesi... per chiunque è in difficoltà e continua a cantare. Per medici, infermieri, operatori in prima linea". Anche i Pearl Jam, che sarebbero attesi a Imola a luglio, hanno testimoniato solidarietà e hanno invitato i fan a "stare a casa". Il gruppo statunitense ha pubblicato sul suo profilo Facebook la lettera di un fan di Bergamo sulla drammatica situazione nella città, accompagnandola con il commento "Tutto il nostro amore per i nostri amici italiani". Dediche all'Italia sui social sono arrivate anche dalla pagina ufficiale R.E.M. e da Patti Smith e da LP, il cui vero nome - Laura Pergolizzi - tradisce le origini italiane.