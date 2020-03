“Wonderwall” è diventata “Wonderwash”, “Supersonic” si è trasformata in “Soapersonic” e “Champagne Supernova” in “Champagne Soapernova”. Liam Gallagher, ex voce degli Oasis, ha modificato così alcune canzoni del gruppo britannico. Il motivo? Invitare tutti a lavarsi le mani, una delle indicazioni più importanti da seguire per combattere la diffusione del coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - DOMANDE E RISPOSTE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO IN ITALIA - IL BOLLETTINO DEL 21 MARZO).

L’invito di Liam Gallagher a lavarsi le mani

Con cappello in testa e occhiali da sole, Liam Gallagher si è filmato davanti al lavandino in cucina, intento a lavarsi le mani. E ha pubblicato i video su Twitter. Nel primo canta la nuova versione di “Wonderwall”, uno dei brani più celebri degli Oasis. Inizia con le parole giuste, per poi cambiarle in “Wash your hands” (“Lavati le mani”). Poi, a grande richiesta, arrivano anche i video di “Soapersonic” e “Champagne Soapernova”, che giocano con la parola “soap” (“sapone”).