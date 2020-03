Katy Perry, almeno per il momento, non dovrà pagare i 2,8 milioni di dollari per il plagio della sua hit “Dark Horse”. Una corte d'appello di Los Angeles l'ha infatti assolta ribaltando il verdetto di primo grado che nell’estate 2019 aveva stabilito la colpevolezza della cantante. Ma la battaglia legale non è finita, i querelanti hanno annunciato a loro volta ricorso.

Il giudice: "La canzone presumibilmente plagiata non abbastanza distintiva"

Nella sentenza, il giudice sostiene che la canzone presumibilmente plagiata, "Joyful Noise" del rapper Marcus Gray, non era abbastanza distintiva da essere protetta da copyright. "È indiscusso in questo caso, anche guardando le prove più favorevoli ai querelanti, che gli elementi caratteristici di Joyful Noise non sono una combinazione particolarmente unica o rara".