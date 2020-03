"Ti sei lavato il dito prima di premere REC?", inizia così il video de Il Volo per l'iniziativa "Sky TG24 a casa di...". Il trio, ancora impegnato per qualche giorno in un tour negli Usa, cerca di sdrammatizzare. "Ciao ragazzi, tra 4-5 giorni torneremo in Italia, forse da qui non ci rendiamo bene conto di quanto possa essere grave la situazione", dice Pietro. Seguito da Ignazio che spiega "però sicuramente adesso che torniamo staremo a casa per il bene nostro, ma soprattutto per il bene di tutti" (CORONAVIRUS, LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO - GLI AGGIORNAMENTI).

"Mi raccomando lavatevi le mani"

Poi prende la parola Gianluca che invita tutto a lavarsi le mani, "che è una cosa importante". "Seguiamo le regole, niente abbracci e niente baci", ricorda Pietro. Ma cosa faranno i tre una volta rientrati a casa? Pietro chiarisce che sicuramente non telefonerà a Ignazio, mentre Boschetto, un po' disorientato, dice di voler andare tutti i giorni a giocare a tennis. "Non puoi - è la replica dei colleghi - non puoi uscire, non devi fare niente, gioca a ping pong, altrimenti la racchetta te la tiro in testa".