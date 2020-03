Francesca Michielin sta cercando di vivere la sua quotidianità "mantenendo una routine di un certo tipo". La cantante, nell'ambito dell'iniziativa 'Sky tg24 a casa di...', ha raccontato come sta passando le giornate nonostante le limitazioni del governo a causa della diffusione del Coronavirus. "Studio, lavoro, suono - ha detto in un video messaggio - faccio ginnastica, mi trucco, mi vesto, perché questo modo di stare in attività fa bene alla mente" (CORONAVIRUS, LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO - GLI AGGIORNAMENTI).

"Il mio consiglio è: abbiate pazienza"

Michielin ha poi mandato un incoraggiamento, soprattutto ai più giovani. "Il mio consiglio è di portare pazienza e di pensare che in questo momento è come se fossimo tutti un po' in missione per l'umanità. Rimanendo a casa, ci viene chiesto di proteggere le persone più deboli e più fragili, quindi noi giovani abbiamo un ruolo fondamentale".

"Scambiamoci messaggi positivi con i social"

La reclusione in casa per la cantante può anche essere un'occasione per migliorare la comunicazione e scambiarsi messaggi positivi attraverso i social. "Vi invito a farlo - è la richiesta di Francesca Michielin - perché dobbiamo rimanere uniti in questo momento complesso. Vi abbraccio virtualmente e buona musica a tutti".