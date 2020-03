È morto a 81 anni McCoy Tyner, una delle leggende del jazz, celebre per il suo stile innovativo e per aver fatto parte del John Coltrane Quartet. Tyner era l'ultimo membro vivente del mitico quartetto che oltre a Coltrane includeva Jim Garrisson ed Elvin Jones. La morte dell'artista americano è stata annunciata anche sul profilo Instagram del musicista dalla famiglia. "McCoy era un musicista ispirato che ha dedicato la sua vita alla sua arte, alla sua famiglia e alla sua spiritualita'", ha affermato la famiglia su Instagram senza specificare le cause della sua morte. "La musica e l'eredità di McCoy Tyner continueranno a ispirare fan e talenti futuri per generazioni".

Chi era McCoy Tyner

Nato nel 1938 a Filadelfia, Alfred McCoy Tyner iniziò a prendere lezione di piano all'età di 13 anni. La sua carriera iniziò quando aveva poco più di vent'anni con il Jazztet di Benny Golson e Art Farmer. All'inizio degli anni '60 si unì al quartetto di John Coltrane, suonando su album classici come 'A love supreme' e 'My favorite things'. Pianista tra i più influenti nella storia del genere musicale - è stato sempre incluso nel ristretto novero di giganti come Herbie Hancock, Chick Corea e Bill Evans - Tyner veniva considerato uno dei padri del piano jazz contemporaneo.