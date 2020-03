Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo annunciano sui social che si sono lasciati

Dopo quasi 15 anni passati insieme, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sembrano aver scritto definitivamente la parola fine alla loro relazione. I due, infatti, attraverso i rispettivi profili social, hanno pubblicato un testo in cui annunciano di essersi lasciati. La notizia arriva a seguito di una serie di indiscrezioni uscite nei giorni scorsi che sembravano testimoniare un momento di crisi.

"Venga rispettata la nostra privacy"

Nel messaggio postato sui rispettivi profili social, i due hanno scritto: "Non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata".

Insieme dal 2006

La loro relazione, che procedeva da tempo tra altri e bassi, è iniziata nel 2006. I due, però, già nell’estate del 2017 si erano lasciati per poi tornare insieme dopo qualche mese. Gigi D'Alessio, prima di iniziare la relazione con la Tatangelo, con la quale ha avuto un figlio nel 2010, è stato sposato dal 1986 fino al 2006 con Carmela Barbato.