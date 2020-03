Luke Perry non si limitava solo a fare tv, ma amava molto anche guardarla e seguirla insieme ai familiari. L’attore, morto il 4 marzo 2019 in seguito ad un ictus, in un’intervista video rilasciata a Entertainment Weekly aveva rivelato la sua passione per le serie e i programmi televisivi (TUTTE LE FOTO DI LUKE PERRY). Tra i protagonisti di serie storiche come Beverly Hills 90210 e Riverdale, era a sua volta uno spettatore: da Starsky & Hutch a Game of Thrones, ecco le sue serie che apprezzava di più (TUTTI I PERSONAGGI DI BEVERLY HILLS - COSA FANNO OGGI GLI ATTORI DELLA SERIE).

Starsky & Hutch

Nato in Ohio nel 1966, ad inaugurare la sua passione già in giovane età, in TV c'era una delle serie più famose di tutti i tempi: Starsky & Hutch. Da lì in poi non ha mai smesso, passando da una serie all'altra. Anche quando era passato dall'altra parte dello schermo.

Project Runway

Tra le sue passioni più segrete c’era Project Runway, il reality show dedicato alla moda, nella versione originale andata in onda negli Stati Uniti. Amava vederlo da padre, lo guardava accanto a sua figlia, fan fedele del programma.

Game of Thrones

Poi naturalmente Game of Thrones. E Perry si lascia andare anche ad un gioco di parole con le iniziali di uno dei personaggi, Hodor: "Hot Dads of Riverdale" (i papà sexy di Riverdale). Immaginando un buffo crossover tra la sua serie, Riverdale, e Game of Thrones.

Land of the Lost

Un'altra serie tv citata da Perry è Land of the Lost, una serie TV del 1974 che racconta la storia della famiglia Marshall, che si trova trasportata indietro nel tempo fino all'epoca dei dinosauri, dove ogni giorno cerca di sopravvivere. Proprio di questa serie gli sarebbe piaciuto fare un reboot.

I personaggi preferiti

Tra i suoi personaggi preferiti ci sono invece Al Swearengen, interpretato da Ian McShane nella serie western "Deadwood". Ma anche Sheldon Cooper di "The Big Bang Theory", e insieme a lui anche il resto dei personaggi. E Barney Fife, il personaggio di Don Knotts nel The Andy Griffith Show.