Da protagonista di un video virale a ospite di uno dei più famosi talk show degli Stati Uniti: Charlotte Awbery, che ha stupito i social cantando "Shallow", la hit del film "A star is born" cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper, in una clip girata nella metro di Londra dallo youtuber Kevin Freshwater, è stata invitata nel programma di Ellen DeGeneres, dove ha potuto cantare per intero la canzone.

Il video virale

Fermata sulla metro di Londra dallo youtuber, impegnato in una gag in cui fermava i passanti chiedendo loro “Sai finire la canzone?”, Charlotte aveva messo in mostra una voce da brividi, lasciando stupefatto lo stesso autore del filmato. "Bravissima. Sei una cantante?", le chiede il comico nel video. "Sì", le ha risposto divertita la donna prima di allontanarsi con il suo caffè. Il video è diventato presto virale.

L’intervista da Ellen DeGeneres

Intervistata da Ellen DeGeneres, Charlotte Awberry ha spiegato di essere una cantante a tempo pieno: si esibisce per i matrimoni, nei pub e nei ristoranti da 15 anni. "Mio padre mi ha sempre consigliato di non mollare, ‘Sii chiunque tu voglia essere', mi diceva", ha raccontato. Poi ha spiegato che quando è stata fermata dall'autore del video “ero sulla metro perché stavo andando ad incontrare un amico”. In studio tra il pubblico c'era anche Kevin Freshwater, lo youtuber che ha girato il video diventato virale: "Te lo meriti Charlotte", ha detto.