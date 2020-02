L’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI) mette in ginocchio anche l’industria cinematografica. Oltre alla chiusura di diverse sale prevista dalle diverse ordinanze per evitare il diffondersi del contagio, c’è da registrare il crollo degli incassi al botteghino (-44% in una settimana) e lo slittamento della data di uscita di diversi film, tra cui quello sul pittore Ligabue con Elio Germano (“Volevo nascondermi”) e la nuova pellicola di Carlo Verdone “Si vive una volta sola” (CORONAVIRUS, LE MISURE DEL GOVERNO - I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUI SOCIAL - TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE - RIPERCUSSIONI SULLE BORSE).

Incassi a picco

Il botteghino segna rispetto ad una settimana fa il 44% in meno di guadagni (e -29% rispetto alla stessa settimana di un anno fa). Al primo posto, comunque, si conferma "Gli anni più belli” di Gabriele Muccino con poco meno di 1 milione 200mila euro (4 milioni 822mila in totale). Secondo “Bad Boys for Life” con Will Smith, al debutto segna 882mila euro, e terzo "Il richiamo della foresta” con Harrison Ford (680mila euro).

Slitta uscita film sul pittore Ligabue con Elio Germano

Per l'emergenza coronavirus è stata rinviata a data da destinarsi l'uscita in sala - prevista per il 27 febbraio - del film “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano nel ruolo del pittore Ligabue.

Posticipata uscita film di Verdone

Filmauro e Vision Distribution hanno deciso di posticipare l'uscita in sala prevista per il 26 febbraio di "Si vive una volta sola", il nuovo film di Carlo Verdone prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e interpretato dallo stesso Verdone con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. "I produttori e i distributori del film - spiega una nota - hanno infatti ritenuto opportuno posticipare l'uscita al cinema in segno di solidarietà nei confronti del pubblico che in alcune regioni d'Italia non potrebbe comunque vedere il film a causa di un evento così inatteso e imprevedibile".

Rinviato anche “Lupin III”

Salta anche “Lupin III - The First”, la versione in computer grafica del personaggio creato dalla matita di Monkey Punch, diretta da Takashi Yamazaki, che era in programma dal 27 febbraio.

Annullata uscita di “Arctic”

Slitta a data da destinarsi pure l'uscita del film d'animazione “Arctic - Un'avventura glaciale” di Aaron Woodley con le voci di Ambra Angiolini, Stefano De Martino, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni. L’uscita era prevista per il 27 febbraio.