Brit Awards 2020, gli 8 vincitori e lo show di Lizzo infiammano l'O2 Arena di Londra. FOTO

Lewis Capaldi porta a casa due premi come migliore nuovo artista e come migliore canzone dell'anno ("Someone You Loved"). Riconoscimenti anche a Billie Eilish, Stormzy, Mabel, Dave, Tyler the Creator e alla band Foals - BRIT AWARDS, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE