Neo e Trinity di nuovo insieme. I due iconici personaggi della saga di Matrix, interpretati dagli attori Keanu Reeves e Carrie–Anne Moss, sono stati immortalati - come riporta Cbs - in alcuni video amatoriali pubblicati online dai tanti curiosi che sono andati a sbirciare le riprese sul set del nuovo e quarto film, attualmente in produzione a San Francisco, negli Stati Uniti.

I filmati

In alcuni filmati si vedono Reeves e Moss, in sella a una motocicletta, all’interno di una struttura in movimento utilizzata sui set cinematografici per le riprese in movimento. In un altro video pubblicato su Twitter si possono vedere due stuntman alle prese con un volo, sospesi a diversi metri di altezza tra due grattacieli, sorretti grazie a dei cavi. In un video diffuso su Youtube e condiviso da Cbs sono stati riuniti tutti i filmati del set.

Il quarto film della saga

Il quarto film della saga è diretto e scritto da Lana Wachowski, una delle due sorelle Wachowksi, registe delle tre precedenti pellicole. È una produzione congiunta della Warner Bros. Pictures e Village Roadshow. L’uscita nelle sale è prevista per maggio 2021. Sono passati ben 18 anni dal terzo capitolo, uscito nel 2003.