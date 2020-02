Dal palco di Sanremo al set dell’ultimo film del premio Oscar Guillermo del Toro. Romina Power ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto che la ritraggono con i vestiti di scena per 'Nightmare Alley', la nuova pellicola del regista messicano tratta del romanzo di William Lindsay Gresham, pubblicato nel 1946. Dal libro era già stato ottenuto un adattamento cinematografico nel 1947, 'La fiera delle illusioni', nel quale aveva recitato proprio il padre di Romina, l’attore hollywoodiano Tyrone Power.

Ritorno al cinema

Alla cantante, reduce dalla performance sul palco dell’Ariston insieme ad Al Bano, è stata assegnata una piccola parte, che le permette però di ritornare nel mondo del cinema a tanti anni distanza dalle ultime apparizioni. Le prime volte dietro una macchina da presa risalgono infatti agli anni Sessanta e Settanta, durante i quali ha recitato in alcuni film italiani ed è apparsa in qualche sceneggiato per la televisione. Sul proprio profilo Instagram ha postato due foto, che la vedono con vestiti stile anni Venti. In una delle due posa insieme a Guillermo del Toro, che nel 2018 ha vinto l’Oscar per miglior film e miglior regista grazie al fantasy 'La forma dell'acqua'.

Cast internazonale

Il film in cui recita Romina Power è stato firmato da del Toro e da Kim Morgan, e vanta un cast di primissimo livello. Il protagonista sarà Bradley Cooper, che avrà al suo fianco attori del calibro di Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins e Rooney Mara. La pellicola racconta la storia di un giovane ambizioso, con grandi capacità manipolatorie, che si unisce a un parco giochi itinerante con lo scopo di truffare i clienti.