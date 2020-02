The Full Monty, il musical da oggi al teatro Sistina di Roma

Arriva a Roma al teatro Sistina "The Full Monty", commedia musicale firmata da Massimo Romeo, Piparo, con un cast e un'edizione completamente rinnovati. Nei panni degli intraprendenti disoccupati che si improvvisano spogliarellisti per necessità troviamo Paolo Conticini, Luca Ward, Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis, quest'ultimo al suo debutto assoluto nel Musical. Sul palcoscenico oltre 30 artisti, per dare anima e corpo a questo gruppo di dinamici operai rimasti senza lavoro ma non senza idee. Lo spettacolo sbarca nella capitale con u successo già consolidato, con 70mila spettatori in poco più di 3 mesi di repliche. A vent'anni dalla prima del musical di Broadway, lo show si arricchisce di qualche ingrediente "hot", di un grande allestimento con l'orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, con una storia che mantiene intatta la sua attualità "The Full Monty" resterà in scena al Teatro Sistina fino a domenica 8 marzo per poi proseguire il tour nei principali teatri italiani fino a marzo 2020.

Il regista Massimo Lo Piparo: "musical di incredibile attualità"

Il film omonimo del 1997 diretto da Danny Boyle ebbe uno straordinario successo e resta attualissimo, come spiega il regista, produttore e autore dell'adattamento teatrale italiano Massimo Romeo Piparo: "La incredibile attualità di questo testo fa sentire forte la sua voce ancora nel 2019 e forse ancora di più rispetto al '97. Il lavoro è il tema dei temi. La disoccupazione ha trasformato il nostro Paese come l'intera Europa. Ed ecco che il Musical, genere di intrattenimento popolare per eccellenza, corre a ricoprire il proprio ruolo di "specchio della realtà" proponendo due ore e mezza di puro divertimento lasciando riflettere lo spettatore su come a volte basti un'idea, una semplice idea, qualunque essa sia, per dare una svolta alla propria vita. Credendo in sè stessi".