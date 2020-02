Raphael Coleman, star del film "Tata Matilda", è morto a 25 anni. La notizia è stata data dalla madre dell'attore, Liz Jensen, su Twitter il 7 febbraio. "È morto facendo ciò che amava", ha scritto la donna che ha aggiunto di voler "celebrare tutto ciò che ha realizzato nella sua breve vita e custodire la sua eredità". Il patrigno di Coleman, Carsten Jensen, ha dichiarato che il ragazzo non aveva problemi di salute ed è morto per un collasso durante una corsa.

La carriera di Coleman

Raphael Coleman era famoso al pubblico per aver interpretato Eric Brown nel film del 2005 con Emma Thompson e Colin Firth. Nella breve carriera aveva già vinto il premio come miglior giovane attore al British Independent Film Festival per una performance nel cortometraggio "Edward's Turmoil" e un altro riconoscimento gli era stato dato al Festival del cortometraggio di Bruxelles nel 2010.

Attivista contro i cambiamenti climatici

Jensen ha ricordato che, da piccolo, l'attore voleva diventare uno scienziato "per salvare il pianeta". Il 25enne era infatti un attivista del gruppo Extinction Rebellion. "Sotto il nome di Iggy Fox, controllava i social media del gruppo, parlava alle dimostrazioni", ha detto il patrigno. Sul web Raphael si descriveva come "un ventenne laureato in zoologia che viaggia per il mondo con un budget ridotto, lavorando con la fauna selvatica ed esplorando le terre selvagge".

Il ricordo degli amici e colleghi

Tra colleghi e attivisti, tanti hanno ricordato Raphael Coleman e stanno esprimendo sui social la loro vicinanza alla famiglia. Eliza Bennett, che aveva recitato con l'attore in "Tata Matilda", ha scritto su Twitter: "Ho il cuore spezzato nell'apprendere di Raphael (ora James Iggy). Dopo aver lavorato insieme in 'Tata Matilda', ha dedicato la sua vita alla protezione della fauna selvatica e alla lotta ai cambiamenti climatici". "Una tragica perdita - è invece il ricordo sui social del movimento Occupy London - Grande attivista e persona di grande inspirazione per tutti quelli che lo hanno incontrato".