Ha fatto scalpore l'esibizione di Jennifer Lopez durante l'halftime del Super Bowl. La popstar, durante il suo show, ha cantato insieme alla figlia il brano "Born in the Usa" di Bruce Springsteen, avvolta da una bandiera double-face: da un lato il vessillo portoricano (suo Paese d'origine) e dall'altro la Stars and Stripes degli Stati Uniti. Un gesto che da molti è stato letto come un messaggio politico e provocatorio verso il presidente Donald Trump. La performance ha irritato gli animalisti. La Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha criticato la bandiera usata da Lopez per il suo gesto: "Questa bandiera avrebbe potuto sventolare senza uccidere uccelli".

Jennifer Lopez canta "Born in the Usa" con sua figlia

J.Lo ha poi duettato con Shakira in un’esibizione in cui per la prima volta sono state due artiste ispaniche a dominare il tradizionale show dell'intervallo del Super Bowl. A volere la doppietta latina sul palco è stato il rapper Jay-Z, partner artistico della National football league e autore dello show dell’halftime, anche lui presente all’Hard Rock Stadium di Miami con la moglie Beyoncé. Ma Jennifer Lopez ha voluto rincarare la dose, chiamando sua figlia sul palco a cantare insieme "Born in the Usa", mentre mostrava fiera la bandiera Porto Rico-Usa. Un gesto che molti hanno visto indirizzato direttamente alla Casa Bianca. Per altro in un’occasione in cui, in vista delle presidenziali del 3 novembre, sia il presidente Trump sia il candidato alle primarie democratiche Bloomberg hanno acquistato 60 secondi di pubblicità durante lo stesso Super Bowl.

La situazione di Porto Rico

La questione nasce dal fatto che Porto Rico è considerato un "territorio non incorporato", uno Stato del Commonwealth che non è a tutti gli effetti uno Stato degli Stati Uniti, senza tuttavia esserne neppure totalmente indipendente. Dal 1917 gli abitanti di Porto Rico sono in possesso della cittadinanza statunitense, tuttavia non possono eleggere il presidente degli Stati Uniti d’America, né i membri del Congresso, né alcun senatore. Nel 2012, a seguito di un referendum popolare "non vincolante", il 61,15% dei portoricani si era detto favorevole a diventare uno Stato degli Stati Uniti. Dopo un’ulteriore consultazione elettorale nel 2017, è stata depositata presso il Congresso degli Stati Uniti una richiesta ufficiale di avvio dell'iter legislativo che potrebbe trasformare l'isola nel 51esimo stato dell'Unione entro il 2025. Ma ancora non è stata approvata.

Peta: "Uccelli uccisi per quella bandiera"

L'esibizione di Jennifer Lopez ha fatto parlare anche per le critiche dell'associazione animalista Peta che si è scagliata contro il piumaggio della bandiera di J.Lo. In un post su Facebook gli animalisti hanno denunciato: "Dozzine di uccelli sono stati uccisi per questa esibizione del Super Bowl". E appena sotto la foto di Jennifer Lopez che tiene aperta tra le braccia la bandiera di Porto Rico e accanto un uccello spennato. Poi in sovraimpressione la scritta: "Non dovrebbero morire uccelli per far sventolare questa bandiera".