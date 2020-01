Con oltre 20.000 metri quadrati di esposizione, l'1 e il 2 febbraio si terrà il Festival del Fumetto 2020 Winter Edition. Saranno presenti oltre 200 espositori italiani e internazionali, da cui si potranno acquistare le novità editoriali del settore, gli albi da collezioni e moltissimi altri prodotti dedicati agli appassionati del mondo dei fumetti e del cosplay.

Festival del Fumetto Milano 2020: i cosplayer

Per la Winter Edition della manifestazione ci saranno due cosplayer russe di fama mondiale che, oltre a mostrare la propria arte, saranno anche giurate ufficiali del contest di domenica 2 febbraio. Si tratta di Sladkoslava e Anastasya Zelenova. Sladkoslava ha 20 anni e viene da San Pietroburgo. Ha iniziato nel 2014 e oggi vanta oltre 1.200 trasformazioni di make up e costumi dedicati. Tra i suoi cavalli di battaglia ci sono Margaery, Elizabeth, Triss e Wednesday Addams. Anastasya Zelenova ha iniziato nel 2008 con un costume di Lara Croft. Da allora ha iniziato a specializzarsi in tantissimi personaggi, che l'hanno aiutata a costruire una fama internazionale. Ha anche collaborato con diverse case produttrici di videogame per la produzione di molti titoli.

Festival del Fumetto Milano 2020: Harry Potter

I fan di Harry Potter non possono mancare al Festival del Fumetto. Infatti GiratempoWeb ha fissato in questi giorni il raduno per gli appassionati del magheto, con attività legate al mondo della saga. Tutti gli interessati si incrontreranno nella nuova location del circo situata davanti alla biglietteria centrale.

Festival del Fumetto Milano 2020: K-Pop dance contest

Il Festival del Fumetto Milano 2020 sarà tra le tappe per le selezioni nazionali per coloro che parteciperanno al K-pop Dance Fight Fest del Comicon di Napoli. Le finali del campionato italiano si terranno il 3 maggio 2020 e premieranno la crew italiana con le maggiori abilità nella specialità, valutando anche costumi, presenza scenica e grado di difficoltà della coreografia.

Festival del Fumetto Milano 2020: la novità

Una novità di questa edizione del Festival del Fumetto è la presenza dell'Area Giapponese. Questa zona è dedicata a tutti gli appassionati del mondo del Sol Levante. In tutti e due i giorni si terranno corsi di lingua giapponese e si potrà imparare a indossare un kimono, oltre ad altre attività tradizionali molto amate anche in Occidente.

Festival del Fumetto Milano 2020: info e costi

Il Festival del Fumetto Milano 2020 Winter Edition si terrà al Parco Esposizioni Novegro sabato 1 e domenica 2 febbraio. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20. Il biglietto singolo, valido per l'intera giornata, costa 11 euro. Per chi volesse frequentare entrambe le giornate, l'abbonamento costa 15 euro. Si può raggiungere la fiera con le navette gratuite che partono da Piazza Monte Titano MM2 Lambrate alla manifestazione e ritorno. Il servizio è valido per entrambi i giorni della manifestazione.