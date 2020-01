Liam Gallagher, Editors, Stereophonics, Halsey: sono solo alcuni degli artisti internazionali che animeranno la scena live musicale in Italia. In un mese dominato dalla canzone italiana, protagonista di Sanremo, saranno moltissime le occasioni per ascoltare tanta buona musica dal vivo. Dal pop al rock, passando per il jazz da club e da teatro, ecco i concerti di febbraio 2020 da non perdere.

I big internazionali

Grande musica internazionale in programma a febbraio. Il 3 febbraio Joshua Radin sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ventesimo anniversario per gli Explosion in The Sky, che celebrano l'appuntamento con la loro storia con una data al Teatro Duse di Bologna (5/02) e una al Fabrique di Milano (6/02). Gli Stereophonics saranno al Lorenzini District di Milano (8/02). Nello stesso giorno, sempre a Milano, i Magazzini Generali ospiteranno i Kaiser Chiefs. Unica data romana e doppia data milanese per gli Editors: il 10 febbraio la band sarà all'Atlantico di Roma, mentre l'11 e il 12 febbraio il gruppo animerà l'Alcatraz di Milano. Appuntamento con Halsey al Mediolanum Forum di Assago: la star sarà in Italia il 13 febbraio. Lo stesso palco vedrà protagonisti i Jonas Brothers, alla vigilia del loro più grande tour di sempre: tra i 67 show in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti, il 14 febbraio saranno a Milano. Ma la star assoluta di Assago a febbraio sarà Liam Gallagher, che torna al Forum il 16 febbraio. Unica data italiana per il gruppo Boy and Bear: appuntamento al Magnolia di Milano il 17 febbraio.

Tanta musica italiana live

Nuova data invernale de "La notte chiama tour" degli Ex-Otago. Il gruppo si esibirà il 15 febbraio all'RDS Stadium di Genova. Continua il “Brunori Sas Tour 2020”. Il 29 febbraio il cantautore sarò sul palco del Palasport di Vigevano per la data zero. Dopo Sanremo, il 27 febbraio i Pinguini Tattici Nucleari saranno al Palasport Forum di Pordenone, mentre il 29 approderanno al Mediolanum Forum di Assago. Ultime tappe per l'instore tour di J-Ax, impegnato nella promozione del suo nuovo album: il 1 febbraio sarà a Roncadelle, mentre il 2 sarà al Media World di Collestrada, a Perugia. Il 3 sarà la volta della Feltrinelli del Centro Commerciale Mongolfiera di Santa Caterina, a Bari. Il rapper incontrerà i fan anche a Orio al Serio (4/02), Nichelino (5/02), Sesto Fiorentino (6/02), Rizziconi (7/02), Modena (8/02), Guidonia (13/02), Castelfranco Veneto (14/02), Casale Monferrato (15/02), Arese (16/02). Nati nel 2008 con la sola voglia di fare un progetto legato alle colonne sonore italiane degli anni Sessanta e Settanta, i Calibro 35 tornano ad esibirsi a Parma (8/02), Bologna (14/02), Milano (19/02), Torino (20/02) e Firenze (29/02).

I big italiani

Tra gli storici big della musica italiana, da non perdere l'esibizione del Banco del Mutuo Soccorso al Politeama Genovese, a Genova. Angelo Branduardi torna nei teatri con il tour "Il Cammino dell'Anima". Appuntamento a Bergamo (20/02), Milano (24/02), Torino (26/02) e Padova (29/02). Due date per Cristina D'Avena. Il 22 febbraio si esibisce da solista al Palco 19 di Asti, mentre il 29 torna a cantare con i Gemo Boy al Teatro della Concordia di Venaria Reale. Unica data per Nada: il 29 febbraio sarà all'Auditorium di Milano. Riparte il duo Raf-Tozzi. Primo appuntamento il 29 febbraio al Teatro dell'Aquila di Fermo. Il 1 febbraio i Negrita si esibiranno all'Auditorium Conciliazione di Roma, mentre il 4 febbraio saranno al Teatro Metropolitan di Catania. Il tour del gruppo prosegue con le tappe di Marsala (5/02), Cesena (7/02), Milano (10/02), Bergamo (11/02), Montebelluna (14/02), Varese (15/02), Udine (19/02), Parma (20/02), La Spezia (23/02), Pescara (25/02), Bologna (26/02), Milano (28/02), Montecatini (29/02).

A tutto Jazz

Il Blue Note apre febbraio con l'ultimo concerto degli Incognito, band inglese pioniera dell'acid jazz. Il 4 febbraio sarà la volta di Kat Pearson, cantante afro-americana nota in tutta Europa. Il 18 febbraio sul palco di via Borsieri salirà Kenny Garrett. Danilo Rea si esibirà nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il 28 febbraio il trombone di Mauro Ottolini e la tromba di Fabrizio Bosso inaugureranno il festival jazz Crossroads. Prima tappa al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande.