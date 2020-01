Che aspetto avrebbe oggi Nefertiti? E Giulio Cesare? Spinta da queste domande, la graphic designer Becca Saladin ha elaborato dei ritratti attuali di personalità reali e non che hanno fatto la storia, trasportandone le sembianze al presente. Ad oggi su Instagram la seguono oltre 46 mila follower.

Lo scopo di Becca Saladin

Becca Saladin, designer 29enne di Dallas, Texas, ha iniziato il progetto a febbraio 2019. Come ha dichiarato al Daily Mail, "il mio scopo è di alimentare la passione delle persone per la storia e mostrare loro che gli umani del passato hanno affrontato le stesse lotte e trionfi di oggi". "La parte più gratificante di tutto questo è quando qualcuno mi scrive per dirmi che hanno utilizzato un pezzo durante la lezione di storia, in classe, per appassionare gli studenti", ha raccontato la designer. Altri le scrivono solo per dirle quanto sia interessante il suo lavoro.

Il metodo di lavoro

La trasformazione operata dalla designer sfrutta la manipolazione e la pittura digitale, per creare dei ritratti moderni da affiancare a rielaborazioni di foto da stock simili. Partendo da dipinti realistici, il lavoro è più semplice. La sfida è più difficile con i busti di marmo, come nel caso di Cleopatra, Alessandro Magno o Giulio Cesare. Una parte del lavoro è dedicata anche alle celebrity più recenti, come Grace Kelly ed Elizabeth Taylor.