Lamborghini e Lego, in estate il primo set in scala 1:8

Coi mattoncini Lego si può costruire davvero di tutto. Adesso, anche una "vera" Lamborghini. Un marchio iconico delle automobili made in Italy ricostruita non solo nella livrea, ma anche nelle sofisticate parti nascoste, trasmissioni, differenziali, sistemi di ingranaggi. Lamborghini e Lego hanno annunciato una collaborazione introducendo nel mercato la prima supersportiva Lamborghini costruita con Lego Technic, il sistema di costruzioni che consente di creare modellini più avanzati e complessi.

Lamborghini: "Riproduzione unica, fin nei minimi dettagli"

Il lancio del nuovo set in scala 1:8 - il terzo della serie Ultimate Lego Technic - è previsto per l'estate 2020. Grazie alla possibilità di realizzare trasmissioni, differenziali e sistemi di ingranaggi, Lego Technic offre un'esperienza di costruzione diversa dal solito. "Nell'era digitale, in cui l'intrattenimento passa sempre più spesso da uno schermo - ha affermato Katia Bassi, Chief Marketing and Communication Officer di Lamborghini - la nostra collaborazione consente di vivere un'esperienza autentica grazie alla riproduzione, fin nei minimi dettagli, di una supersportiva Lamborghini creando un modello eccezionale, proprio come il suo omologo reale".

Lego: "Un nuovo partner davvero inconfondibile"



Per Niels Henrik Horsted, Marketing Director di Lego Technic, la collaborazione con un'azienda come Lamborghini rappresenta una scelta ideale: "Dopo il successo delle precedenti creazioni Ultimate, era fondamentale per noi individuare un nuovo partner che ci offrisse una vettura leggendaria, un design inconfondibile e un utilizzo della tecnologia all'avanguardia".