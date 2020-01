"Ho il piacere di annunciare che Christian Dior - prestigiosa e celebre società dell'alta moda - ha scelto Lecce e la Puglia per la presentazione della nuova collezione di primavera". Lo ha annunciato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini sulla propria pagina Facebook, precisando: "Lavoreremo nei prossimi mesi al fianco di Dior, Curia e Prefettura per garantire il pieno successo di questo straordinario appuntamento". La Curia di Lecce infatti ha avuto da ridire in piu' di un'occasione, in passato, nei confronti di iniziative laiche organizzate in piazza Duomo.

La scelta voluta da Maria Grazia Chiuri

"La scelta di Lecce, prosegue il sindaco, è stata "fortemente voluta da Maria Grazia Chiuri - direttrice creativa della maison - e Pietro Beccari - presidente e Ceo di Dior - che ringrazio. Nel mese di maggio i riflettori della moda internazionale saranno accesi quindi su Lecce: una novità assoluta che equivale ad una promozione a livello mondiale", basti pensare - conclude il sindaco - "che negli ultimi anni le sfilate di primavera hanno visto Dior a Marrakech e Los Angeles.