Non si placano le polemiche sulla partecipazione di Junior Cally al prossimo festival di Sanremo. Dopo l'intervento di diversi deputati e senatori nonché quello del presidente della Rai Foa, arriva la prima presa di posizione di un organo istituzionale. Il Consiglio regionale della Liguria ha infatti approvato all’unanimità un ordine del giorno per chiedere alla Rai di "ritirare immediatamente l'invito al trapper romano a partecipare al 70esimo Festival della canzone italiana". Il documento, che vede primi firmatari il consigliere di Linea Condivisa Francesco Battistini e il capogruppo della Lega Franco Senarega e condiviso da tutti i gruppi, impegna il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti "a esprimere pubblicamente ferma condanna nei confronti dei messaggi violenti e sessisti diffusi nella produzione musicale del trapper". Nel documento si chiede alla Rai "che durante il festival non venga menzionato in alcun modo il trapper escluso ma venga trasmesso ogni sera un messaggio chiaro, forte e univoco contro la violenza di genere e le discriminazioni sessuali".

Petizione contro Junior Cally: 20mila firme in 24 ore

Intanto c’è una petizione lanciata su change.org dalle donne del Pd: «Riteniamo che la Rai - scrivono nel testo rivolto alla commissione di Vigilanza sulla Rai, all'ad Fabrizio Salini e al consiglio di amministrazione - debba svolgere un ruolo fondamentale nel contrasto alla violenza contro le donne così come nel valorizzarne la dignità e non subalternità». Un’altra petizione è stata lanciata su Change.org su iniziativa di Carmen Cera e dei docenti del Liceo Scientifico Nicolò Palmeri di Termini Imerese per chiedere che Junior Cally non salga sul palco del teatro Ariston: in circa ventiquattr’ore ha raggiunto oltre 20mila firme.