Gwyneth Paltrow lancia candela profumata: "L'odore della mia vagina"

Una candela “al profumo della mia vagina”. E’ l’ultima trovata di Gwyneth Paltrow, in vendita sul suo discusso sito di lifestyle Goop al costo di 75 dollari. Il prodotto, dal profumo definito “sexy” e “inaspettato”, è realizzato con essenze naturali come geranio, bergamotto e cedro, e risulta già sold out. La nuova mossa dell’attrice e imprenditrice ha scatenato sui social commenti sarcastici ma non è la prima volta che il suo blog si trova al centro delle polemiche. In passato erano stati i suoi suggerimenti su diete e altri consigli medici a far discutere. Gwyneth Paltrow, la diva californiana paladina del benessere. FOTO