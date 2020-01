Lo abbiamo conosciuto nel ruolo di Vince Fontaine di “Grease”. Ma anche in quello di Kookie, l’investigatore privato con la passione per il rock and roll di “Indirizzo permanente (77 Sunset Strip)”.

Edd Byrnes è morto, per cause naturali, a 87 anni. A dare l’annuncio della scomparsa, via Twitter, il figlio Logan che scrive: “È con profonda tristezza e dolore che condivido con voi la scomparsa di mio padre Edd Byrnes. Era un uomo straordinario e uno dei miei migliori amici “.

Una carriera lunga 50 anni

Nato a New York nel luglio del 1933, Edward Breitenberger era orfano di padre dall’età di 13 anni. Iniziò la carriera artistica alla metà degli anni Cinquanta raggiungendo la notorietà nella serie televisiva “Indirizzo permanente (77 Sunset Strip)” nella quale interpretò per 137 episodi il personaggio di Kookie. Fu incluso nella lista dei 25 migliori idoli per gli adolescenti da TV Guide. Ha anche inciso un disco d'oro accanto a Connie Stevens dal titolo "Kookie, Kookie (Lend Me Your Comb)". Quarta nella classifica di Billboard nel 1959 e in classifica per 13 settimane.

La parentesi artistica in Italia

Alla metà degli anni sessanta Byrnes visse una breve parentesi artistica in Italia, dove interpretò alcuni spaghetti western come “7 winchester per un massacro” (1967) e “Vado... l'ammazzo e torno” (1967), entrambi per la regia di Enzo Castellari. Nel 1999 si è ritirato dalle scene dopo essere apparso in tre episodi della serie televisiva “La signora in giallo”.