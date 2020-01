Mauro Icardi, Francesco Totti, Ezio Greggio e Pierfrancesco Favino hanno trascorso insieme l'ultimo giorno dell'anno in un resort di lusso alle Maldive. A testimoniarlo uno scatto, diventato virale, che ritrae i quattro in spiaggia dopo una partita di beach volley.

Quartetto inedito per la fine dell'anno

Spiaggia, sole e mare. Così hanno deciso di chiudere il 2019 Icardi, Totti, Greggio e Favino che si sono ritrovati con le rispettive famiglie nello stesso resort di lusso delle Maldive. Per ingannare l'attesa in vista del nuovo anno, il quartetto inedito si è dato al beach volley, immortalando l'evento in uno scatto diffuso sui profili social dei protagonisti e diventato virale nel giro di poco tempo. La foto ritrae i quattro sulla spiaggia di Maagau Island, in posa subito dopo la partita.

Gli impegni del nuovo anno

In questo 2020 è in programma l’uscita del film "Hammamet", con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi. Nell’immediato futuro di Icardi, invece, c'è ancora Parigi, dove l'attaccante argentino concluderà la stagione calcistica, in attesa di capire quale sarà la sua prossima maglia. Futuro tutto da scrivere e decifrare anche quello di Francesco Totti. Dopo l'esperienza da dirigente alla Roma, l'ex capitano giallorosso non ha ancora chiarito quali saranno le sue prossime mosse in ambito professionale. A completare il quartetto Ezio Greggio, che lo scorso novembre era salito agli onori della cronaca per aver rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella, in segno di rispetto alla senatrice Liliana Segre, alla quale era stato, invece, negato il riconoscimento.