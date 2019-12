Tanto spavento, ma i fan di Zac Efron possono stare tranquilli, il loro idolo sta bene. Lo conferma un post su Instagram apparso qualche ora fa sul suo profilo personale, silenzioso da fine novembre. Dopo la notizia dell'infezione che l'ha colpito durante le riprese di un reality in Papua Nuove Guinea, Efron ha postato una foto insieme ad alcuni bambini del posto, scrivendo un lungo post per tutti i suoi follower.

"Ora sono a casa con famiglia e amici"

"Grazie a tutti coloro che si sono messi in contatto con me. Mi sono ammalato in Papua, ma mi sono rimesso e sono tornato per altre tre settimane" - dice Efron - Ora sono a casa per le vacanze con la mia famiglia e gli amici, grazie per l'affetto e l'interessamento, ci vediamo nel 2020!". I commenti dopo il post sono già migliaia, con oltre due milioni di like. "Spero tu stia meglio", dice un utente, "Siamo contenti ti sia rimesso", dice un altro.