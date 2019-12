Checco Zalone torna al cinema dal primo gennaio 2020 con "Tolo tolo". Si tratta del quinto film che vede il comico pugliese come protagonista, ma per Luca Medici (questo il vero nome di Zalone) è la prima volta alla regia. "Ero da solo sul set - racconta Zalone a Sky Tg24 -. Ci sono stati momenti belli e momenti veramenti duri, in cui non dormivo la notte". La sceneggiatura è condivisa con Paolo Virzì. Nella pellicola, prodotta da Pietro Valsecchi e distribuita in 1200 copie da Medusa, si parla di Africa, emigrazione, Italia, politici improvvisati e fascismo.

La trama del film

Girato tra Kenya, Marocco e Malta, dove sono stati ricreati i campi di detenzione libici, il film ha come protagonista Checco (Zalone), un sognatore che deluso dalla madre patria si trasferisce in Africa dove assiste allo scoppio di una guerra civile con l'arrivo di una sorta di Isis o di Boko Haram. Vorrebbe tornare indietro, ma non può farlo perché in Italia è cercato e inseguito dai creditori. Si ritrova quindi nella stessa situazione dei migranti: nessuno lo vuole, specie quando la sua famiglia scopre che la sua scomparsa estingue definitivamente i suoi debiti.

Il cast di "Tolo tolo"

Nel cast, oltre un cameo di Niki Vendola, ci sono Gianni D'Addario, Barbara Bouchet, Souleymane Sylla, Manda Touré, Nassor Said Birya, Alexis Michalick, Arianna Scommegna, Antonella Attili, Nicola Nocella, Diletta Acquaviva, Maurizio Bousso e Sara Putignano.