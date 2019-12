Con la fine dell'anno arriva anche il momento dei bilanci. Uno di questi riguarda la musica ascoltata in tutto il 2019. I numeri degli streaming parlano chiaro: l'anno che volge al termine non ci ha risparmiato i tormentoni. Grazie ai suoi 249 milioni di utenti, Spotify ha creato le classifiche con quelli più ascoltati, sia per quanto riguarda le hit straniere sia per quelle italiane.

Hit straniere: la top 5

Al primo posto della top 5 delle hit straniere si piazza "Señorita" di Shawn Mendes e Camila Cabello. Da giugno i suoi ritmi suadenti e le immagini del video continuano a sedurre gli ascoltatori. Al secondo posto c'è invece "Bad Guy" di Billie Eilish. Nonostante la giovanissima età, la cantante - appena diciottenne - ha già conquistato una grande fetta di pubblico e critica. Dalla sua uscita, avvenuta il 29 marzo scorso, il brano è subito diventato un successo planetario, certificato dal disco di platino in Italia. Al terzo posto si piazza "7 rings" di Ariana Grande. Tratto dal suo ultimo album "Thank U, Next", la canzone ha conquistato l'ultima piazza sul podio, grazie anche al suo video. "Someone you loved" di Lewis Capaldi si ferma invece al quarto posto. Il giovanissimo cantautore (appena 23 anni) di origini scozzesi ha conquistato la notorietà planetaria grazie a questo brano pubblicato a novembre 2018. Chiude la classifica "Wow" di Post Malone. Uscito a dicembre 2018, il singolo del rapper statunitense ha conquistato il pubblico. A marzo 2019 il pezzo è stato modificato con due nuove strofe dei rapper Roddy Ricch e Tyga.

Hit italiane: la top 5

"È sempre bello" di Coez trionfa tra i tormentoni italiani del 2019. Il brano, che dà anche il nome al quinto album in studio del cantautore, ha totalizzato 65 milioni di streaming nell'anno che si sta chiudendo. Al secondo posto si piazza uno dei tormentoni che ha accompagnato l'estate di tanti italiani: "Calipso" di Dardust ft. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra. Al terzo posto troviamo un altro brano che ha fatto ballare tantissime persone in spiaggia: "Una volta ancora" di Fred De Palma ft. Ana Mena. "Il Cielo nella Stanza" di Salmo ft. Nstasia si piazza al quarto posto, nonostante sia uscito a novembre 2018. Infine, chiude la classifica il brano vincitore di Sanremo 2019: "Soldi" di Mahmood, che nonostante le polemiche successive all'assegnazione ha presto convinto tutti, facendosi ascoltare e apprezzare a lungo.