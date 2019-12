La neo eletta “donna dell’anno” per Billboard, (LE FOTO) la Bibbia della musica americana, compie oggi 18 anni (LE FOTO). Billie Ellish, rivelazione discografica del 2019, diventa maggiorenne e per condividere l’evento con i migliaia di fan che la seguono sui social, pubblica sul suo profilo Instagram un video della sua vita a suon di musica. E in poche ore supera i 9 milioni di visualizzazioni.



Una ragazza da record

Salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes che è diventato virale su Spotify, ha pubblicato il suo EP di debutto ‘Don’t smile ad me’ nell’agosto del 2017. Californiana, di origini irlandesi e scozzesi, è cresciuta nel quartiere di Highland Park a Los Angeles. È lei la prima artista nella storia del Grammy Award, nata in questo millennio, ad aver ottenuto 6 nomination di cui 4 nelle categorie principali (Registrazione dell’anno, Album dell’anno, Singolo dell’anno e Miglior artista esordiente). È anche la prima artista nata negli anni 2000 ad aver raggiunto la prima posizione sia dei dischi che dei singoli e la terza, negli ultimi 31 anni, con più canzoni in vetta alla Billboard Alternative Songs airplay chart, insieme a Alanis Morrissette e Sinead O’Connor.

Il successo in Italia

In Italia, “When we all fall asleep, where do we go?” è l’unico disco internazionale che nel 2019 è stato certificato Platino e “bad guy”, il primo singolo estratto dall’album, è certificato Triplo Platino. La cantante si esibirà a Milano il prossimo 17 luglio, unica data evento nel nostro Paese in occasione dell’IDAYS 2020. L’album, che ha raggiunto la prima posizione della classifica americana ed è il disco di debutto più venduto in America negli ultimi 10 anni con oltre 313 mila copie nella sola prima settimana di pubblicazione, ad oggi ha totalizzato oltre 24 miliardi di stream nel mondo.