Lenny Kravitz scende in campo contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione. In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre), l'artista newyorkese ha condiviso una versione del suo brano "Here To Love", di cui ha anche diretto il video. L'iniziativa è in supporto della campagna del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite #FightRacism, di cui il brano diventerà la colonna sonora. L'obiettivo è promuovere l'uguaglianza, la tolleranza e la diversità.

Il video

Il brano "Here To Love" fa parte dell’undicesimo album di Kravitz, "Raise Vibration". Ricco di messaggi di amore e di voglia di inclusione, il brano declina perfettamente l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che recita: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti". Un messaggio importante che lo stesso artista porterà in giro per il mondo per tutto il 2020 grazie al suo "Here To Love Tour", che partirà in primavera.

Il video

Cantante capace di vincere 4 Grammy Awards ma anche attore, designer e ora anche regista. Il nuovo video di "Here To Love", infatti, è stato diretto da Kravitz che, mostrando persone di tutto il mondo che in sequenza appaiono davanti alla telecamera, ha voluto celebrare l'unione nella diversità.